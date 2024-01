Revelan que Kim Kardashian tuvo una relación con Travis Barker, esposo de su hermana Kourtney

Kourtney Kardashian y Travis Barker vuelven a dar de qué hablar luego de una revelaciones que la exesposa del baterista dio y que sorprendió a muchos pues involucran a Kim Kardashian.

Shanna Moakler, exesposa del músico, reveló en su podcast "Dumb Blonde", que Kim anduvo con Barker en 2008, año en el que ella decidió separarse de él definitivamente, no sin antes haber luchado por su matrimonio.

Moakler dio a entender que él le fue infiel con Kim y que ellos anduvieron en secreto, incluso aserguró que le pidió a la socialité que lo dejará para que pudieran seguir con su matrimonio, pero que la Kardashian sólo se limitó a decirle: "No me gustan los chicos blancos".

Además, Shanna confesó que confrontó a Travis sobre su relación con Kim, pero que cuando lo hizo, él ya había borrado todos los mensajes que lo delataban sobre una posible infidelidad.

La realidad es que la ex del integrante de Blink 182 no tiene pruebas de ello, pero ella aseguró que así fue como pasaron las cosas cuando ellos estaban casados.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kim Kardashian (@kimkardashian)

Acusan a Travis de alienación parental

Shanna Moakler tiene dos hijos con con Barker: Alabama, de 18 años, y Landon, de 20, además de ser padrastro de su hija Atiana, de 24 años.

En su podcast también acusó al artista de alienación parental pues asegura que él usa su riqueza para impresionar a sus hijos y así ser calificado como "el mejor padre" al poder darles bienes materiales que ella no puede pues no están en igualdad de condiciones.

Incluso, la modelo confesó que se sentía frustrada al no poder competir con el estilo de vida que Travis lleva, sobretodo ahora que está con Kourtney y que comparte con sus hijos.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"No puedo darles eso. No tengo acceso a eso. No tengo el dinero para hacer eso. No puedo comprarles Prada cada dos semanas y esas cosas", explicó.