¿Nuevo romance? Kim Kardashian y Tom Brady fueron captados en Las Bahamas

En los últimos días, han surgido rumores sobre salidas y supuestos encuentros entre el ex quarterback de Tampa Bay y New England, Tom Brady, y la socialité y ex de Kanye West, Kim Kardashian.

Según una recopilación de Buzzfeed mucho se ha hablado sobre los citas entre ambas estrellas, y aunque ambos son solteros, ¿es probable que estén saliendo?

Te recomendamos: Por el pop: Danna Paola narra como se presentó en Puebla y en CDMX el mismo día [Video]

Todo comenzó cuando el medio Deuxmoi compartió un elemento ciego, como lo describió Buzzfeed en el que sugería que cierta Estrella (a la que o nombró) buscaba una propiedad disponible, que luego la personalidad fue vista recorriendo casas en un lugar cálido, aparentemente conduciendo un carrito de golf perteneciente a cierta estrella soltera.





Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de curators of pop culture (@deuxmoi)





La publicación hacía referencia a Kim Kardashian que estaba de visita en Baker's Bay Golf & Ocean Club, un lugar exclusivo en las Bahamas y en donde el ex jugador de futbol americano tiene una residencia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kim Kardashian (@kimkardashian)

El medio Page Six confirmó una reunión entre “amigos”, ya que Kim busca comprar una casa en Baker's Bay por lo que le pidió consejo a Tom Brady y aseguró que no hay nada entre ellos.

Luego del encuentro, en redes sociales comenzaron a surgir rumores sobre un posible noviazgo entre las dos superestrellas. Algunos usuarios se mostraron muy sorprendidos por la noticia e hicieron bromas al respecto, desde que la relación podría ser el inicio del apocalipsis hasta advertencia para Brady de que huyera de la “maldición Kardashian”

He’s the goat! Don’t Kardashian curse this man! pic.twitter.com/hZzZSv2QBn — Nikki C Alexander (@TheNikAlexander) May 15, 2023

Kim K and Tom Brady dating haha haha hahahaha oh the apocalypse is really upon us now — tom // ISO Gillette 5/19 (@pricesandvices) May 14, 2023

Sin embargo, los rumores parecen no estar bien fundamentados, ambos comparten una relación más de amistad, ligada también a Jens Grede, que trabajó con Tom y Kim en sus respectivas marcas.

"Kim y Tom tienen amigos y socios comerciales en común, pero no están saliendo", señalaron representantes de ambos.

En ese vecindario exclusivo hay otras celebridades, como Jennifer López, Alex Rodríguez, Michel Jordan, Justin Timberlake y Reese Witherspoon. Además, no es la primera vez que Kim visita Bahamas, para ella es habitual ir con familiares y amigos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tom Brady (@tombrady)

"Ella está abierta a salir con alguien que no sea famoso, pero se da cuenta de que podría ser difícil para un chico si no está acostumbrado a eso. Todos quieren tenderle una trampa, pero ella cree que sucederá orgánicamente", dijeron en relación a la situacion de Kim fuentes para ET.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Mientras que para Brady, su principal prioridad es pasar tiempo con sus hijos y no apresurarse a volver al trabajo ni tener citas.