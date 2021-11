Boda en puerta: así anunció Kristen Stewart su compromiso con Dylan Meyer

Luego del éxito de la película "Spencer", Kristen Stewart vuelve a ser noticia pero no por otro proyecto cinematográfico, sino por el anuncio de su compromiso con la guionista Dylan Meyer.

Hoy te damos a conocer los detalles sobre su compromiso y te platicamos un poco sobre la historia de esta pareja que fue hace dos años que quedó flechada para ahora dar el siguiente paso al altar.

Kristen Stewart se compromete con Dylan Meyer

Fue por medio de una entrevista para el programa de radio de Howard Stern, que la actriz estadounidense anunció su compromiso y confirmó que próximamente se casaría con su novia Dylan.

"Yo quería que ella me lo pidiera, así que dejé claro cómo quería que fuera y lo hizo genial. Nos casamos, va a ocurrir".

Lo anterior ha sido un sorpresa pues es bien sabido que la artista no gusta mucho de hablar sobre su vida personal, pero en esta ocasión la buena noticia ha sido motivo no solo de celebración, sino de compartirla con todo su público, que la ha seguido a lo largo de su carrera profesional.

¿Cuándo se conocieron Kristen Stewart y Dylan Meyer?

La protagonista de Crepúsculo y la guionista se conocieron hace ocho años durante la filmación de una película pero fue hasta seis años después en 2019 que se volvieron a ver durante una reunión y el flechazo se dio.

Incluso Stewart ya había comentado que desde el día que la conoció había visto algo especial en ella.

"Aposté todo por ella. Estaba en plan de '¿dónde estabas hasta ahora y cómo no te conocía?', había estado viviendo en Los Ángeles de manera paralela a la mía pero nunca coincidimos". dijo la actriz.

Tras haber terminado con la modelo Stella Maxwell, fue en octubre de ese mismo año que luego de varios rumores, la nueva pareja confirmó su relación y han estado juntas desde entonces.

¿Quién es Dylan Mayer?

Dylan Meyer es actriz y guionista, habiendo sido sus últimos proyectos el guión de la película de Netflix Moxie o el de la serie Miss 2059, además de haber participado en la serie Hecho en casa, cortos realizados durante el confinamiento en 2020, donde uno de ellos es protagonizado por la misma Kristen Stewart.

Entre sus papeles como actriz, sobresale su participación en películas como The Death and Return of Superman y Wrestling Isn’t Wrestling.

Debido a que Kristen no tiene redes sociales, es la guionista, quien a través de sus redes sociales publica los momentos que pasan juntas y el gran amor que se tienen.

Cabe recordar que la actriz se hizo famosa por interpretar a Bella Swan en la saga de Crepúsculo, donde compartió créditos con Robert Pattinson, con quien terminó teniendo una relación no solo en la pantalla grande sino en la vida real.

Sin embargo, pese a los años que estuvieron juntos y a la popularidad que obtuvieron como pareja gracias a las películas que protagonizaron, decidieron terminar.