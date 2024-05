Kuno Becker habla de la fractura con su familia: “no tienes que perdonar a quien te hizo daño”

El actor mexicano, Kuno Becker, abrió su corazón sobre un tema que es sensible para él; la relación con sus padres durante su infancia y adolescencia.

En una entrevista con Ventaneando, el protagonista de “Gol”, habló de lo duro que fue para convivir con padres exigentes que le reprochaban lo que hicieron por su educación y crecimiento.

Becker dijo que no disfrutó su juventud por la presión de sus padres que constantemente le hacían ver que estaba en deuda con ellos.

"Gracias a mí, tienes tal educación, gracias a mí hablas tales idiomas”, eran algunas de las frases que afectaron la cercanía con sus progenitores.

El protagonista de “Locura de amor” lamentó que hubo un momento en que fue responsabilizado de hacerse cargo de los gastos de su familia y aunque cumplió con ello, no le pareció justo.

Respecto a su relación con su padre, quien ya falleció, aseguró que su mayor ejemplo fue enseñarle todo lo que no debía hacer.

"Siempre he dicho, yo tuve el mejor papá del mundo porque me enseñó absolutamente todo lo que no se debe de hacer", expresó el actor.

Sobre su madre, Kuno Becker dijo que no tienen ninguna relación, pues aunque ya la perdonó, no necesita su energía en su vida.

"Yo no creo que la gente que perdonas, que te hizo tanto daño, tenga que reconciliarse contigo ni tú con ellos. Con mi mamá no tenemos una relación, porque nosotros queremos armonías en nuestra vida, cosas positivas y, desgraciadamente, hay gente que no está en ese mismo canal", añadió.

Kuno Becker dedica una carta a su bebé

Kuno Becker publicó en su cuenta de Instagram una carta para su pequeña bebé en donde no reparó en dejar en claro su apoyo incondicional y el amor para su hija.

"Mis más grandes errores serán tus más grandes ventajas. Mis aciertos también consejos. Si es que los decides tomar. Todos mis secretos van a ser tuyos", escribió Kuno.

En el mismo texto, Becker recordó la experiencia dolorosa con sus padres y aseguró él nunca le cobrará nada a su hija y no la hará sentir culpable.

"Quiero que te quede claro que nunca me vas a deber nada, como algunos dicen de sus hijos. Mi lugar y lo que me toca hacer, es protegerte, proveerte, enseñarte, inspirarte, hacerte fuerte, astuta, brava, estratega, respetuosa, carismática y muchas muchas muchas cosas más", expresó Kuno.