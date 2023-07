Mi padre me golpeaba: Wendy Guevara habla sobre el maltrato que sufrió por su sexualidad

Una de las favoritas para ganar el programa del momento “La Casa de los famosos”, Wendy Guevara, protagonizó un emotivo momento en el que habló sobre una experiencia personal de cuando..

En una dinámica en la que tenía que hablar sobre su pasado con fotografías de su niñez y juventud, Wendy recordó bellos momentos pero también algunos muy complicados por lo que no pudo evitar llorar al evocar esas memorias.

Su familia no la aceptaba por lo que sufrió violencia

Wendy comenzó con una fotografía donde era un pequeño niño y estaba acompañada de su prima, otro familiar cercano y su hermano.

“Eran momentos divertidos con mi prima , yo jugaba a las muñecas pero todo era a escondidas porque mi papá me golpeaba por mi manera de pensar y mi sexualidad. No me definía muy bien. Se me veía desde muy pequeño que yo era así ”

“Me gustaban las cosas de niña y mi hermano a veces iba y le chismeaba a mi papá. -Ay Luis anda jugando con las muñecas- y luego me daban mi buena surtida”.





“MI hermano era más grande y siempre las otras personas se reían de él porque por mi culpa la gente se burlaba de él”, dijo Wendy entre lágrimas.

“La gente se burlaba de él y le decían -tú no sabes que tu hermano es gay-. Entonces siempre eran golpes de mi papá y aparte mi hermano. Pues no sé, hubo un punto donde se avergonzó de mí por mi forma de ser”, agregó Wendy para después soltarse a llorar.

Luego Wendy toma otra foto y habla sobre el cambio que hubo en su familia.





“Ahora que ha pasado tanto tiempo, mi papá tiene muchísimos años que no toma y que no me agrede a mí. Mi papá ya ha cambiado bastante. Antes lo veía como un monstruo y ahora dice que ya está orgulloso de mí y que lo perdone por todo lo que me hizo”, dijo Wendy y luego colgó la foto en el tendedero.

De esta manera Wendy abrió su corazón para conocer un poco más sobre esta integrante del “Team Infierno” y destaca por su carisma y compañerismo para ganar el reality show.