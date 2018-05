Este programa de Televisa podría ser conducido por ¡Atala Sarmiento!

Luego de tantos rumores por la polémica salida de Atala Sarmiento del programa "Ventaneando", por fin se empieza a aclarar el panorama y la conductora sí podría llegar a Televisa.

En entrevista con Flor Rubio, el productor Miguel Ángel Fox aseguró que está considerando a Atala para conducir la siguiente temporada de "La Voz...México".

@dianalauragj y @luisadriancruzramos brillaron en el escenario de #lavozmexico #teampausini Una publicación compartida de La Voz... México (@lavozmexico) el 28 Nov, 2017 a las 6:06 PST

Miguel Ángel Fox indicó que le han ofrecido que la conductora se una al equipo, sin embargo hasta el momento no ha podido conversar con ella.

Va a haber un gran cambio en esta Voz, tanto de dinámicas como otras cosas, pero todavía no lo puedo decir. No es un sí, pero tampoco un no. Pero sí me la propusieron, no he hablado con ella todavía.

OMG! Así fue la llegada de Atala Sarmiento a Televisa

Fox también aseguró que en esta edición le gustaría que los coaches que participen estén activos en la radio y que ha tenido pláticas con Carlos Rivera, Juanes, Ana Torroja y Marco Antonio Solís, pero que no puede adelantar mucho porque apenas está en al organización del proyecto.

Atala le dice adiós a TV Azteca

Hace unos meses la salida de la conductora especializada en espectáculos fue eminente, la controversia creció luego de que Pati Chapoy, la titular del programa, anunciara el despido de Atala tras 14 años trabajando con ella, por supuestos rumores de que la habían visto en los pasillos de Televisa.

OMG! Atala Sarmiento rompe el silencio y revela por qué salió de Ventaneando

Días después Sarmiento reveló su verdad y aclaró que su salida se debió por la falta de acuerdo al momento de intentar renovar su contrato, pues no estuvo conforme con la paga.

GRACIAS TOTALES a mi siempre amadísima TV Azteca. En mi cuenta de twitter pueden encontrar el mensaje para todos ustedes que tanto han preguntado sobre mi salida. Les agradezco mucho su paciencia y el cariño durante tantos años. #agradecida #teamAtala #quevivalavida Una publicación compartida de atasarmiento (@atasarmiento) el 5 Abr, 2018 a las 12:49 PDT

Por su parte Pati Chapoy ha negado hablar sobre el tema y fue duramente atacada en redes sociales, donde no dudó en defenderse generando más controversia.