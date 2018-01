Lady Gaga cantando ¿Titanic?: Celine Dion desea hacer dueto

La cantante canadiense Celine Dion admitió que le encantaría realizar un dueto con Lady Gaga, además dijo que no tiene ningún consejo que darle para su nueva residencia en Las Vegas, pues la artista sabe muy bien lo que hace en su profesión.

Durante la transmisión en vivo de CNN en víspera de Año nuevo, donde se mostraba al público un fragmento de su espectáculo para celebrar el término del 2017, Dion aseguró que le gustaría trabajar a lado de Lagy Gaga.

"Oh, no me hagas empezar ahora... Me encantaría eso, la amo tanto, no puedo esperar !Vente Lady Gaga te estamos esperando!".

Además, expresó que Gaga es una profesional que sabe cómo hacer su trabajo, por lo que no tiene ningún consejo para ella cuando empiece su residencia en Las Vegas.

The rumors are true! I will have my own residency at MGM’s Park Theater. Get ready for a brand new show!! It’s been my lifelong dream to be a Las Vegas girl, I’m so overjoyed! LOVE YOU LITTLE MONSTERS WE DID IT, MEET ME IN Las Vegas!! #LasVegasGoesGaga pic.twitter.com/UhPdW5wgXu — Lady Gaga (@ladygaga) 19 de diciembre de 2017

"Primero que nada ¿yo tengo consejos para Lady Gaga?... ¡No!... Esta chica sabe exactamente lo que hace, sabe qué hacer, y yo nunca, nunca, nunca en mi vida le diría a alguien profesional, súper talentosa como es ella cómo hacer las cosas. Yo voy a ir a ver su 'show'".

Celine Dion tiene desde el año 2002 residencia en el Colosseum del Caesars Palace en Las Vegas, mientras que en recientes fechas la intérprete de temas como "Perfect Ilusion" anunció con su estancia de 74 fechas en "La ciudad del pecado", que se dará por inaugurada en diciembre de este año.

El periódico The Guardian reportó que la ganancia estimada para Gaga ronda en el millón de dólares por "show", por lo que al dar por concluido su paso por Nevada, se espera que acumule algo más de 74 millones de dólares en ingresos personales.

/amg