Lanzan campaña para quitarle a Adrián Marcelo la cédula de psicológo: de qué lo acusan

Cientos de personas en redes sociales están solicitando que le sea retirado el título de psicólogo a Adrián Marcelo por sus comentarios hacia Gala Montes en La Casa de los Famosos.

Y es que ambos protagonizaron una fuerte pelea a palabras donde el influencer acusó a la actriz de "fingir" la depresión que padece.

Luego de que se hiciera viral esta discusión, personas en redes sociales como X criticaron que el creador de contenido con casi tres millones de seguidores haya hecho esa acusación aún cuando tiene un título en psicología.

"La depresión no es juego y él debería saberlo, "estudió" psicología después de todo" y "Adrián Marcelo es un claro ejemplo que no cualquier persona puede o debe estudiar psicología", son algunos comentarios que circulan en redes.

¿Qué fue lo que dijo Adrián Marcelo?

El inicio de esta encendida discusión ocurrió cuando Gala decidió defender a Briggitte de los malos tratos que ha recibido dentro de La Casa de los Famosos, y acusó a varios miembros de promover algunas agresiones.

Ante esto, Adrián Marcelo la acusó de no salvar a la actriz venezolana cuando tuvo oportunidad, lo cual dio pie a la pelea a palabras que se dio entre ambos por varios minutos.

#adrianmarcelo Adrian Marcelo ventila el secreto de Gala y ella se enoja por que la descubrió, master class por parte de Adrián.

"Estás mal, te falta mamá. La depresión no es un botón que se prende y se apaga, el sábado y ese jueguito que usaste de ansiedad lo aprendiste y lo apagaste. Tú no estás deprimida, tú eres una gran actriz", dijo Adrián.

Ante esto, Gala no dudó en acusar al regiomontano de "aprovecharse" del diagnóstico que tiene de depresión y de "poner el dedo en la llaga". Sin embargo, esto no detuvo los comentarios de Adrián, donde aseguró que "un charlatán" la había diagnosticado.

adrian marcelo es todo lo que odio de un hombre, que persona más detestable. la depresión no es juego y él debería saberlo, "estudio" psicología después de todo. voy a un consulta con él y terminó más jodida — mae (@lxyover) August 6, 2024

"Empezaste chiquita, te faltó niñez, estás enferma… No son amigas, tú no tienes amigas, no tienes una sola amiga, porque no te aguantas ni tú, necesitas salir y arreglar, tienes que estar en una clínica… Eres una buena actriz, es lo único que tienes, saber actuar", agregó.

Incluso esto provocó que se hiciera una petición en la plataforma Change.org de retirarle el título de licenciado en psicología a Adrián Marcelo por ejercer violencia psicológica contra Gala.

En sólo unas horas de haberse creado, la campaña que buscaría retirarle el título profesional al creador de contenido, ya suma más de 60 mil firmas y cientos de comentarios donde lo acusan de minimizar un diagnóstico de depresión.

De acuerdo con el Registro Nacional de Profesionistas, Adrián Marcelo Moreno Olvera tiene un título en psicología por la Universidad Autónoma de Nuevo León, el cual fue expedido hace 10 años.