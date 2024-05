Generación de cristal: Larry Hernández responde por agresión a un trabajador en un concierto

El cantante de regional mexicano, Larry Hernández, fue criticado en redes sociales tras tener un comportamiento ofensivo contra un trabajador de su equipo.

El Intérprete de “El baleado” usó su cuenta de Facebook, para explicar lo que sucedió y llamó “generación de cristal” a las personas que lo señalaron de ser violento.

“Aquí está mi explicación y no se vuelve a hablar de este tema (Hoy la generación de cristal) es tan frágil y yo solo les puedo decir que quien me quiera como soy bienvenido y quien no GRACIAS por su comentario sea bueno o malo, yo no soy nadie para juzgar su manera de pensar buenas noches", escribió en su publicación.

Hernández también dijo que su comportamiento era conocido por todo su staff y aseguró que todo es parte del show.

"Todo mi equipo, tanto los ingenieros, como el staff saben que así nos llevamos, así soy y es parte del show. Aquí el video se saca de contexto, dicen que estoy emp*tado con el vato, pero ustedes no se acuerdan o no sé si siguen mis historias, que yo comparto comidas con ellos, que yo he ganado mucho dinero y les regalo cinco mil dólares a cada uno, pero al final de día, somos compas", agregó el cantante.

¿Qué pasó en el concierto de Larry Hernández?

A través de un video de TikTok que se viralizó se puede ver como el intérprete le hace una señal obscena a su empleado por no tener listo un micrófono.

El problema comenzó cuando Larry decidió tocar el acordeón, algo que parecía no estar planeado, pues una persona de su staff tuvo que sostener un micrófono para que se escuchara el instrumento.

Al término de la canción, el cantautor quería un micrófono fijo y en su búsqueda arrebató un pedestal del fondo y lo rompió, de inmediato otro de sus empleados subió al escenario para tratar de acomodarlo y fue ahí cuando se dieron las agresiones.

@alexis_9401 #larryhernandez #utah #arrogante #larryhernandez #viral #parati ♬ sonido original - ✪ 𝐀𝐍𝐂𝐇𝐄𝐘𝐓𝐀

Larry Hernández acosó a su trabajador mirándolo de forma agresiva, además, lo acechó con el acordeón y al final le hizo una seña obscena en la cara, lo que para los internautas fue una forma de humillación.

Critican a Larry Hernández por insultar a un trabajador

Los internautas reprobaron la actitud de Larry Hernández pues señalaron que fue desproporcionada e irrespetuosa.

Otros pidieron cancelar al cantante de todas las plataformas musicales, pues su conducta tendría que recibir un castigo por tratar de esa manera a su personal.

“Pedazo de basura Larry Hernandez voz no tienes”, “Por favor gente dejen de apoyar a este tipejo , es patético! Cancelemos de todas las plataformas, asco!”, “Eso le tiene que costar caro y su carrera por favor gente hagamos algo”, “Por eso sigue estancado donde quedo y ya no subió por ojete y arrogante pinche vato mamon”, fueron algunos comentarios de los usuarios de TikTok.