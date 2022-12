¿Las Kardashians son católicas o cristianas? El clan tiene su propia iglesia

El clan de las Kardashians-Jenner, una de las familias estadounidenses más famosas del planeta, dieron de qué hablar una vez más, y aunque muchos pensarían que sería por el anuncio de una nueva marca o de alguna revelación en su reality Keep Up With the Kardashians, la cosa no va por ahí, pues resulta que un hilo de Twitter dio a conocer que las Kardashians fundaron una iglesia y por extraño que parezca no asisten precisamente a ella.

Fue la matriarca, Kris Jenner, quien en 2009 co-fundó la Iglesia Comunitaria de California, que en sus inicios era conocida como Life Change Church, está ubicada en Agoura Hills, California.

Sin embargo, la familia ha hecho público que ellas van a una iglesia cristiana de Hillsong, en Los Ángeles.

¿Cómo funciona la Iglesia Comunitaria de California de las Kardashians?

Para poder asistir a este recinto religioso y ser parte de su comunidad, es necesario pagar una cuota de mil dólares mensuales y cada miembro debe comprometerse a dar un diezmo del 10 por ciento de sus ingresos.

La iglesia tiene programas que ayudan a niños y adolescentes que se encuentran en situaciones vulnerables.

Uno de los servicios que se ofrecen en la página web del la congregación es la "Donación", ahí ofrecen cinco formas en la que las personas pueden dar su dinero: en línea, a través de la app, de forma presencial, por correo y también por medio de mensajes de texto.

Don’t miss tomorrow at @CA_Church. Pastor Brad is back teaching a new summer series, 9:30 & 11:00am. Tomorrow’s message: “When Holding On Is Holding YOU Back”. This message is for everyone, so tag or share with a friend who needs encouragement! pic.twitter.com/aoaCOfvzr5 — CA Community Church (@CA_Church) June 2, 2019

"El propósito de diezmar—dar a Dios un porcentaje de nuestros ingresos—es enseñarnos a poner siempre a Dios primero en nuestras vidas", es una de la frases que se utiliza para recibir las retribuciones.

Lo que llama la atención de la Iglesia Comunitaria de California, es la forma en que promueven que los asistentes de la iglesia donen constantemente parte de sus ingresos, pues con versos de la biblia y menciones de Dios, que parecen manipular la fe de los creyentes a cambio de contar siempre con las dádivas.

"Cuando llegues al lugar donde crees que Dios es sabio y crees que Dios es digno de confianza, naturalmente querrás retribuirle. Cuando esté listo, lo alentamos a que comience a dar fielmente y observe lo que él hace en su vida y a través de ella. No te decepcionará"

Posible evasión de impuestos

El gran tema con la iglesia creada por Kris Jenner, es que podría servir como una forma de evadir impuestos de todos los negocios que cada una de hijas tiene, por ejemplo, Kendall Jenner, tiene su marca de tequila; Khloe Kardashian, tiene una marca de jeans; Kylie Jenner, una marca de maquillaje; Kim Kardashian, también tiene un línea de lencería y ropa deportiva; mientras que Kourtney Kardashian, ha creado un negocio de suplementos alimenticios.

En el 2011, Kim dio una entrevista en donde dijo que ella donaba anualmente a la iglesia de su familia millones de dólares, de hecho, la cifra era aproximadamente entre cinco y ocho millones de dólares.

Aunque no se puede confirmar que las Kardashians utilicen su iglesia para hacer fraudes fiscales, en sabido que en Estados Unidos las iglesias no tienen la obligación de pagar impuestos locales, estatales o federales.

De acuerdo con Nicki Switf, la momager de las Kardashians, utilizó a la iglesia com beneficiaria de sus subastas de caridad en eBay. Según lo indicado en los documentos fiscales del Fondo de donaciones benéficas de Paypal. La institución de la fe habría recibido 19 mil 975 dólares en en 2012 y 44 mil 917 dólares en 2013.