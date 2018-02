Actriz de Televisa sufre por ser demasiado sexy para la televisión

Laura Carmine es una actriz de 34 años, quien se ha abierto entre papeles protagónicos y antagónicos de las telenovelas de Televisa durante los últimos seis años y en algunos casos ha tomado la figura de mujer fatal como villana.









Pero Carmine no la pasa bien por ser demasiado sexy, así lo reveló para el diario de espectáculos Basta!, donde según a la actriz reveló que le hace sentir incómoda sus curvas porque son un problema en su profesión ya que se le asignarían personajes muy sexys, algo que le desagrada.









"Si algo no me gusta de mi cuerpo, son mis nalgas, yo sé que a muchas mujeres les gusta tener mucho trasero y en mi caso es todo lo contrario" expresó la actriz en justificación a su origen caribeño.









La guapa actriz originaria de Puerto Rico destacó que sus prominentes caderas la hacen ver mayor a cuadro "eso me ha limitado en ciertos personajes, o que me ubiquen como la sexy, que yo no me considero así. La gente cree que porque tienes las pompis grandes, eres y serás siempre la sexy. Es horrible que te estereotipen en algo así".









Finalmente, la actriz dijo que no descarta someterse a una cirugía estética para reducir el volumen de su trasero, “quisiera hacer todo por quitármelas, pero eso se dará”.









El síntoma que revela Carmine abre cuestionamientos sobre cómo es que funciona la "maquinaria creativa" de Televisa donde las actrices tiene que entrar dentro de un molde, de acuerdo a las necesidades de producción y narrativas contemporáneas sobre el papel de la mujer en la televisión.





