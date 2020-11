LeBron James pide ayuda en Twitter para encontrar a un asesino

LeBron James está suplicando a los ciudadanos de Akron, Ohio, que ayuden a la policía en un caso de asesinato que involucra a la hermana de su buen amigo.

Mi ciudad, necesito que todos colaboren

El amigo de toda la vida de Bron, Brandon Weems, quien es el director de exploración de los Cleveland Cavaliers, perdió a su hermana a principios de esta semana, en lo que los funcionarios han calificado de homicidio.

De acuerdo al canal estadounidense News 5 en Cleveland, Ericka Weems, de 37 años, fue encontrada por familiares en Akron con una herida de bala en la cabeza.

Los policías dicen que han iniciado una investigación, pero hasta ahora, no han realizado arrestos y dicen que aún no han identificado a ningún sospechoso.

LeBron está pidiendo ayuda para la investigación policial y ruega a la gente de su ciudad natal de Akron que se presente si tienen algún conocimiento del caso.

"¡La hermana de mi amigo fue asesinada el pasado fin de semana en su casa! La familia de mi hermano necesita respuestas sobre por qué y por quién", escribió LeBron en Twitter.

AKRON OHIO!! My brother’s sister was murdered this past weekend in her home! My brother family need answers to why and by whom. My city I need y’all to go to work and find out who did this awful, shameful, disgusting thing to such a caring, loving angel! #Justice4EricaWeems❤️💔 — LeBron James (@KingJames) November 4, 2020

Mientras tanto, las autoridades han ofrecido una recompensa de hasta 5 mil dólares por información. Con información de TMZ