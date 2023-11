Lisa Presley dijo a Sofia Coppola que "Priscilla" mostró a Elvis como un manipulador

Lisa Marie Presley, hija de Elvis Presley, expresó su rechazo a la película "Priscilla" en dos correos electrónicos enviados a su directora, Sofia Coppola, meses antes de morir por representar a su padre como "un depredador y un manipulador", informó este jueves en exclusiva Variety.



"Mi padre sólo aparece como un depredador y un manipulador. Como su hija, no veo representado a mi padre en el guion (...) Tras leerlo, veo una perspectiva escandalosamente vengativa y despectiva, pero no entiendo por qué...", escribió Lisa Marie en uno de sus mensajes a Coppola en septiembre del año pasado.

La hija del "Rey del Rock", fallecida el 12 de enero de este año, pidió también a la oscarizada cineasta que reconsiderara la visión que se aportaba del personaje y la imagen que se daba de la relación que mantenía con su madre, la protagonista del filme, Priscilla Presley.



"Priscilla" es un "biopic" basado en las memorias de la que fuera esposa de Elvis, tituladas "Elvis and Me" (1985), que cuenta con ella misma como productora ejecutiva y que ya ha suscitado algunas críticas por la manera de retratar los inicios del noviazgo entre ambos, cuando el cantante tenía 24 años y ella apenas 14.

"Tendré que decir lo que siento por la película e ir contra ti y mi madre públicamente". Así desafió Lisa Marie a Sofia Coppola, según la información obtenida por Variety, si no modificaba el contenido de su obra, a lo que la directora contestó que esperaba que se sintiera de "otra forma" al ver el resultado final porque estaba tratando de "honrar" a su familia.



Lisa Marie hizo especial hincapié en que estaba tratando de proteger a su propia madre porque, según revela el citado medio, no se estaba entendiendo "la forma en que Elvis será percibido cuando la película se estrene" ni "las intenciones que hay detrás" de este proyecto.



"¿Por qué vienes a por mi padre y mi familia? (...) Pensaba que de todas las personas, tú sí sabrías comprender cómo se sentiría si te pasara a ti", escribió en una referencia tácita a la familia de Sofia Coppola, hija del reconocido cineasta Francis Ford Coppola ("The Godfather").



La nueva cinta de Sofia Coppola integró la selección oficial del Festival de Venecia este año y su protagonista, Cailee Spaeny, ganó el galardón a mejor actriz. El personaje de Elvis recae en Jacob Elordi, estrella de la aclamada serie "Euphoria".

Asimismo, se postulará a la próxima temporada de premios en EU, incluidos los de la Academia de Hollywood, que el año pasado nominó hasta en ocho categorías al Óscar a "Elvis", el filme de Baz Luhrmann con Austin Butler como estrella que finalmente no se embolsó ninguna estatuilla.



Lisa Marie Presley (54 años) murió de forma natural el 12 de enero de este año a causa de una obstrucción del intestino delgado tras ser hospitalizada de urgencia después de haber sufrido un aparente paro cardíaco.