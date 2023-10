Actriz mexicana acusa a Vogue México de discriminación: prefirieron a Yahritza y su Esencia

Lizeth Selene es una actriz mexicana que el año pasado fue elegida para la nueva versión de RBD en Netflix, por lo que su nombre empezó a ser reconocido entre el público de la plataforma.

Selene, como es mejor conocida, empezó a tener una carrera en ascenso como parte de los nuevos artistas de la generación Z e incluso, fue uno de los personajes destacados el año pasado en la revista Vogue México.

Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Sin embargo, ahora esa misma revista ha sido acusada de discriminación por la propia actriz y hoy te contamos sus motivos y la polémica que ha surgido alrededor de ello.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por SELENE (@lizethselene)

¿Qué pasó con Selene y Vogue México?

Selene reveló que hace unos meses, Vogue México la invitó para formar parte de las celebridades que saldrían en su edición de noviembre 2023.

Incluso, invitaron al reconocido fotógrafo y ganador del Oscar, Emmanuel, 'El Chivo', Lubezki para que se encargara del material visual que lleva por nombre "México Moderno", donde según la revista, hicieron un homenaje global a la multiculturalidad de nuestro país.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vogue México y Latinoamérica (@voguemexico)

Sin embargo, tras haber sido publicada, todo el material de Selene fue descartado; al parecer la revista decidió sacarla de la edición sin explicación alguna y prefirió dejar a personajes como Yahritza y su Esencia, que en redes sociales ha sido catalogada como la agrupación "más odiada de México" luego de haberse burlado y haber realizado comentarios ofensivos sobre nuestro país.

Es por lo anterior, que la también modelo decidió pronunciarse al respecto y acusó a la revista de discriminación.

Asimismo, usuarios en redes han apoyado a Selene y han criticado severamente a Vogue México, asegurando que ninguno de los personajes elegidos para la edición representa a nuestro país.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vogue México y Latinoamérica (@voguemexico)

¿Qué dijo Selene sobre Vogue México?

A través de su cuenta de Instagram, Lizeth Selene publicó un escrito donde manifestó su sentir con respecto a la decisión de Vogue México de haberla sacado de su edición de noviembre.

"Hoy se publicó el artículo con todas las fotos y personas y yo no estaba.

Me pareció un poco contradictorio ya que hay celebridades que han sido acusadas de abuso y explotación laboral, otras que ni orgullosas de sus raíces son e incluso, se han burlado de ser mexicano… y lo que llama más mi atención es que todos los publicados tienen proyectos extranjeros… excepto yo.

Yo desde que inicié en esta industria, he peleado por respeto por mi país, raíces y sobre todo, mi imagen como mujer mexicana con rasgos fuertes. Desde un inicio a mí se me ha discriminado por lo mismo y las personas que me siguen saben perfectamente que estos temas no solo los hablo, LOS GRITO", manifestó la actriz.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por SELENE (@lizethselene)

Asimismo dijo sentirse molesta y triste pues pensó que ya había logrado un poco de respeto hacia su imagen así como un vínculo con la gente que maneja este tipo de revistas.

"Mi mente está confundida porque el año 2022 Vogue México me hizo un artículo entero hablando de estos temas de discriminación y respeto a las raíces. Ya me queda claro que solo te apoyan cuando estás de moda para limpiar su imagen xenofóbica.

"Cuando lo vi solo me puse a llorar y pensar en qué había mal en mí, sino encajo, si de verdad la gente piensa que necesitas trabajar con gente blanca para ser tomada 'en serio'", señaló.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Finalmente, Selene reveló que su equipo de trabajo trató de contactarse con la revista, pero no tuvieron respuesta alguna.

"Espero de todo corazón que se den cuenta de sus errores y sigan trabajando para mejorar eso que según ya habían buscado cambiar", concluyó la modelo.