¿Lo corrieron? Fernando del Solar revela por qué se fue de "Hoy"

El conductor argentino, Fernando del Solar, se despidió este viernes del programa de televisa “Hoy”, dijo que se va muy contento y que espera algún día poder regresar.





Del Solar agradeció a la productora Magda Rodríguez por haberle permitido estar en el proyecto y confiar en él. “Hace tres meses la productora Magda Rodríguez me vino a buscar y me dijo que me quería en esta nueva etapa de "Hoy". Gracias por permitirme estar aquí.”





Asimismo indicó que era un momento muy difícil pues venía saliendo de una enfermedad, “que alguien se la jugara por mi y que me dijera Fer ven a chambear, para mi fue de mucho valor, y eso a Magda se lo voy a agradecer de por vida”, sostuvo el conductor.

Gracias totales a la banda de @programahoy Una publicación compartida por Fernando Del Solar (@fernandodelsolar) el 15 de Jun de 2018 a las 4:31 PDT

Explicó que su salida se debe a que el contrato era por tres meses, e indicó que tiene más proyectos y que espera algún día poder regresar sin ningún problema.





El conductor aseveró que entrar a "Hoy" era un gran desafío porque había pasado por momentos muy feos, sin embargo aseguró que se siente más fuerte, feliz y lleno de vida.





"Se cumplieron los tres meses, no quiero cerrar las puertas, ya lo platicamos con Magda. Le quiero agradecer también al señor Azcárraga . Todos se han comportado a la altura, aquí se cumplió un ciclo, es un hasta pronto, me voy muy contento”.