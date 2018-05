Lolita Cortés analiza propuesta para ¡irse a Televisa!

La cantante y actriz Lolita Cortés declaró que para regresar a la pantalla chica analiza propuestas laborales tanto de Televisa como de TV Azteca.



Vinieron propuestas de las dos televisoras y estamos platicando todo eso. Aceptaré la que me motive y me mueva más. Tengo que hacer el recuento de los daños y de los años, debo poner en la mesa todo lo que he vivido y lo que quiero vivir.

Aseguró que el tema económico no influiría porque ambas empresas le ofrecen prácticamente el mismo pago.

OMG! ¿Al fin? Enamorándonos estaría a punto de salir del aire

No tiene que ver con lo económico, tiene que ver con lo vivido, con las experiencias y con lo que me voy a sentir mejor. Qué es lo que mis hijos, mi madre y mi hermana quieren ver de mí. No deseo quedarles mal y quiero tratar de hacer lo que me haga sentir bien.

Lolita Cortés ha sido mencionada como posible integrante del jurado en el "reality" musical “La academia”, pero enfatizó que no ha tomado una decisión. No obstante, opinó que ese tipo de formatos televisivos continúan funcionando porque existe mucho talento que desea ser apoyado.

OMG! Este programa de Televisa podría ser conducido por ¡Atala Sarmiento!

Muchos cantantes quieren ser vistos y exhibidos, y están buscando una puerta que se les abra. A muchos de nuestros académicos les ha estado yendo muy bien, tanto en la comedia musical como en los discos y sus shows.

También informó que en breve regresará con un nuevo espectáculo musical al lado de su madre Lola Jiménez y su hermana Laura Cortés.

Celebridades Fallece el periodista de TV Azteca, Armando Contreras

Gossip Edith González está de regreso en la televisión mexicana con la teleserie Tres familias

Gossip Juan José Origel y Martha Figueroa regresan a la televisión con su nuevo programa "Con permiso"