¿Lucero y Mijares nuevamente juntos?

Lucero y Mijares hace ocho años se divorciaron y llevan una relación cordial, pero en este tiempo nunca se les había visto juntos públicamente. Ahora gracias a Marco Antonio Solís, El Buki, se volvieron a unir.

Todo se dio durante los ensayos del concierto que ofrecerá El Buki en el Foro Sol para celebrar sus 48 años de trayectoria y al cual ha invitado a varios artistas, entre ellos la expareja que compartió en sus redes sociales el encuentro.

“¡Queridos amigos! Estamos aquí en el ensayo en el Foro Sol porque mañana, Marquito y muchos artistas vamos a estar cantando, acompañándolo, va a estar padrísimo”, expresó Mijares junto a Lucero y Marco Antonio.

“Los invito, va a estar padrísmo, ¡miren no más!, que no digan que no los uní”, agregó El Buki.

Ver esta publicación en Instagram Aqui desde el ensayo Invitandolos al concierto de mi querido @marcoantoniosolis_oficial #todossomosmas junto con @luceromexico @ocesa los esperamos mañana 22 de marzo en el #forosol va a estar espectacular Una publicación compartida por Mijares (@oficialmijares) el 21 de Mar de 2019 a las 8:46 PDT

Actualmente Lucero sostiene una relación con el empresario Michael Kuri, mientras Mijares sigue soltero y se ha centrado en su carrera, aunque siempre han tenido una buena relación por sus hijos, Lucerito y José Manuel.