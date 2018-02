Ludoviquito P.Luche se compromete con hija de Josefina Vázquez Mota

José Miguel Pérez, el actor que dio vida al personaje de Ludoviquito P.Luche, se casará pronto con la hija de Josefina Vázquez Mota.

El actor compartió en sus redes sociales el momento en el que Monserrat Ocampo se convirtió en su prometida. Con el mensaje en inglés "She said yes" el menor de los P.Luche presumió el anillo en la mano de la hija de la panista.

Monserrat nació en 1994, estudió en el Colegio Irlandés y se ha mantenido alejada de los medios de comunicación, detalla la revista Caras.

Foto: Instagram

El actor, hasta apenas unos días, mantenía privada su cuenta en Instagram pero su perfil en Twitter estaba abierto. Ahora, ninguna aparece en línea.

A José Miguel ya se le había visto cercano a la exaspirante a gobernadora del Estado de México, incluso ella compartió en sus cuentas de redes el apoyo que le brindó su futuro yerno.

En mayo, cuando Vázquez Mota estaba en campaña, aseguró que su proyecto lo había convencido y por eso decidía sumarse al equipo.