Luis Ángel “El flaco” reaparece en redes tras la muerte de su hija: es un golpe muy duro

Luis Ángel "El flaco", exvocalista de la banda "Los Recoditos", dio un mensaje para todos sus fans a través de su cuenta de Facebook, luego de la muerte de su hija en Mazatlán.

María Fernanda, de 21 años, murío ahogada en la playa de Cerritos el lunes pasado, después de que ingresara al mar acompañada de otro joven.

Puedes leer: Hija del cantante Luis Ángel “El Flaco” muere ahogada en Mazatlán, Sinaloa

Aunque los salvavidas lograron rescatar con vida al amigo de la joven, el cuerpo de María Fernanda ya no tenía signos vitales.

Luis Ángel "El flaco" lamenta la muerte de su hija

El cantante Luis Ángel "El flaco" utilizó sus redes sociales para compartir con sus seguidores el difícil momento que atraviesa.

Visiblemente triste, Luis Ángel aprovechó el momento para hacer una reflexión sobre cómo los adolescentes deben poner atención en sus acciones y no exponerse, pues la vida se puede terminar en su segundo.

“De verdad que ni por aquí me pasaba, pero pasa; jóvenes, muchachos, que andan en el desmadre, en la fiesta, cuídense, no saben el dolor que le dejan a la familia por una mala decisión, tal vez, tomada por andar sin pensar las cosas, no sé cómo llamarlo”, expresó el intérprete.

Gossip ¿Lil Tay, rapera e influencer de 14 años, sigue con vida? Esto sabemos

El sinaloense dijo que la muerte de su hija ha sido un golpe muy duro e inesperado, pues la tragedia llegó a su vida en un momento en el que todo marchaba de maravilla en su carrera musical y con su familia.

“Es un golpe muy duro, es un golpe muy fuerte. Nunca imaginé haberme preparado para este tipo de cosas. De repente te va bien, machín en tu carrera y todo está bien, trabajas con una gran compañía, tu mamá está bien, tu papá está bien, todos tenemos salud, abundancia y no te imaginas que algo así suceda”, dijo "El Flaco".

Aunque Luis Ángel "El flaco" no dio grandes detalles sobre el deceso de María Fernanda, mencionó que la joven no atendió las banderas rojas que se encontraban en la zona del Estero del Yugo, las cuáles indicaban la profundidad del mar, por lo que la corriente marina le impidió poder salir del agua.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El intérprete de "Ando bien pedo", volvió a hacer un llamado a los jóvenes para no tomar malas decisiones, pues no todos podrán tener una segunda oportunidad como le sucedió a su hija.

“ (...) No es así con todos, mi hija no tuvo otra oportunidad, mi hija no sólo fue un susto, mi hija se fue y dejó un vació muy cabrón aquí que no sé cuánto tiempo vaya a durar para poder medio entender lo que está pasando”, finalizó Luis Ángel "El flaco".