Luis de Llano reaparece en público tras perder juicio con Sasha Sokol

El productor Luis de Llano fue captado en público durante un evento en la Ciudad de México, por los Premios Patria, ahí el productor fue abordado por los medios de comunicación que lo cuestionaron respecto a Sasha Sokol.

De Llano fue sentenciado por un juez a pagar una indemnización a Sasha y ofrecerle una disculpa pública a la cantante por el daño moral que le provocó.

Cuando la prensa le preguntó por la condena que recibió, el productor evadió la pregunta y prefirió responder sobre el nuevo proyecto en el que está trabajando.

"Voy a ser muy breve y muy amable con ustedes. En estos momentos yo sigo haciendo mi carrera, ya estoy escribiendo, voy a producción para un programa televisión muy importante, muy interesante", respondió de Llano.

Después, reconsideró su respuesta y agregó que su equipo legal era el que se encontraba resolviendo la situación.

"Perdón... de lo otro, mis abogados están tratando todo, están llevando todo, me han pedido que por favor ellos son los que están manejando todo eso, no tengo comentarios de eso para nada, disculpen, les agradezco mucho el apoyo que nos han dado", expresó Luis de Llano.

El productor Luis de Llano se presentó en el evento de los Premios Patria,donde fue cuestionado si hará alguna apelación a la sentencia por daño moral dictada en su contra,a lo que respondió que sus abogados se estan haciendo cargo y no tener comentarios al respecto

📹music4u pic.twitter.com/03n3M27Liw — Susanita tiene un raton (@PosaTres) May 27, 2023

¿Luis de Llano planea apelar la sentencia?

Los reporteros que se encontraban en el lugar, le preguntaron si estaba planeando apelar la sentencia recibida, sin embargo, tampoco quiso hacer ningún comentario.

"No tengo comentarios de eso, no puedo decir si es falsa o no, de verdad, sin comentarios. Esta noche muy contento de estar aquí en esta reunión, donde voy a ver a muchos amigos que no he visto en mucho tiempo, no tengo nada de comentarios", añadió De Llano.

A inicios de mayo, a través de su cuenta de Twitter, Sasha Sokol publicó que la sentencia la dictó un juzgado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, donde gracias a las pruebas y testigos se confirmó que la relación que Luis de Llano mantuvo con Sasha cuando tenía 14 años, y él 41, fue ilícita.