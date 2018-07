¿Qué revelará el nuevo capítulo "No me platiques más" de la serie de Luis Miguel?

La serie de Luis Miguel por Netflix entra a la recta final, solo faltan dos capítulos de la primera temporada y seguimos con todas las dudas del mundo, sobre todo qué sucedió con su mamá Marcela.



Cada domingo, Luismi se ha adueñado de nuestras noches y hoy nuevamente lo hará con el capítulo número 12 que fue titulado "No me platiques más".

Cuando alguien no quiere ver la serie de Luis Miguel.



-Yo pic.twitter.com/1hXs8KclXw — 🖤 XXXTENTACION 🖤 (@JediBebe) 8 de julio de 2018

Recordemos que en el capítulo anterior “Micky” comienza a grabar su disco de boleros “Romance” gracias a que convenció al maestro Armando Manzanero, el cual ha sido uno de los proyectos musicales más exitosos para ambos artistas.

Te perdiste el capítulo 11, aquí te dejamos el resumen

Sin embargo, esa relación no acabó en buenos términos e incluso el cantautor yucateco ha tachado a Luis Miguel de engreído y malagradecido.

Luis Miguel con Armando Manzanero, en 1991 se lanzó el álbum 'Romance', que tenía temas clásicos de boleros, tal como se vio en la serie. pic.twitter.com/5ajauWlO04 — Luis Miguel (@SoyIuismiguel) 5 de julio de 2018 En el mas reciente capitulo de la serie 'Luis Miguel' Pierre David le dio vida al cantautor yucateco Armando Manzanero pic.twitter.com/tZla7kkt1E — Tixko (@TixkoenlaR) 4 de julio de 2018 El Armando Manzanero de Luis Miguel la serie debió decir "Pelana, será un éxito ninio" para darle mas realismo. — [Erik 🇲🇽 Castro] (@erik_castro7) 4 de julio de 2018 No sé si al que acabo de ver en la serie de Luis Miguel es Armando Manzanero o Tatoo de la Isla de la Fantasía. — Erick H. Santamaría (@EHSantamaria) 2 de julio de 2018 El Manzanero que pusieron en la serie de Luis Miguel es una combinación entre Benito Juárez y Andrés Manuel... se la volaron 😂 — Estrella Barranco (@EstrellaTommo) 2 de julio de 2018

En una entrevista para TV Azteca en 2017, “El Maestro” dijo que era más fácil que un elefante logre entrar por el ojo de una aguja, a que 'El Sol' haga algo por el prójimo algún día, luego que cancelara la gira que tenía pactada con Alejandro Fernández.

Aunque no se han dado pistas ni adelantos de lo que sucederá en la trama, se sabe que la canción "No me platiques más" tiene una carga emocional muy fuerte, pues una de las estrofas reza así.

"No me platiques más lo que debió pasar antes de conocernos. Sé que has tenido horas felices, aun sin estar conmigo. No quiero ya saber qué pudo suceder en todos estos años, que tú has vivido con otras gentes, lejos de mi cariño".



Aunque esta canción es de la autoría del compositor mexicano Vicente Garrido (considerado por muchos el padre del bolero moderno), fue un éxito de “El Sol” durante muchos años, posicionándose en los primeros lugares de popularidad.

||Con información de El Sol de Puebla||

No te pierdas

Celebridades Muere el cantante Jorge Valenzuela en trágico accidente automovilístico

OMG! Justin Bieber se compromete con Hailey Baldwin y ¡las beliebers enloquecen!

OMG! "Yo no dije que me iría de México si ganaba AMLO", Galilea Montijo se defiende