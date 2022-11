Mabel Cadena supera a Tom Cruise: batió su récord de aguantar la respiración bajo el agua

Mabel Cadena ahora forma parte del Universo Marvel gracias su papel como Namora en la secuela de Black Panther: Wakanda Forever y aunque ya podemos disfrutar de ella en la pantalla grande, la realidad es que para obtener el papel, la mexicana tuvo que esforzarse hasta el límite.

En entrevista para el podcast Hablando de Cine, la actriz contó todo lo que tuvo que hacer para lograr contener la respiración bajo el agua, una de las cualidades que eran cruciales para interpretar su papel en la película dirigida por Ryan Coogler.

"Aquí en la CDMX contraté un entrenador olímpico. Yo le dije necesitas enseñarme a vivir en el agua. No quiero una técnica correcta lo que quiero es sentir que vivo en el agua.

"Ponme acrobacias en el agua ponme ejercicios de resistencia para que pueda aguantar", dijo la actriz.

Sin embargo, su técnica dio un salto cuando tuvo que entrenar en Estados Unidos, pues fue en ese tiempo cuando incluso logró batir el récord de Tom Cruise para aguantar la respiración bajo el agua.

"Con los entrenadores en EU yo terminé aguantando la respiración 6 minutos y medio, pero mi ego quedo herido porque mi coach me dijo: 'que Kate Winslet había aguantado más de 7 minutos'", confesó Cadena.

Récord de Tom Cruise en Misión Imposible

Y es que durante la producción de Avatar: The Way of Water, secuela de la película del director James Cameron, se dio a conocer que Kate Winslet había logrado dejar su nombre en la historia de Hollywood.

La actriz que en ese entonces tenía 45 años, logró a finales del 2020 contener la respiración bajo el agua por 7 minutos y 14 segundos, todo un logro en la industria del cine.

Según el diario USA Today, el récord anterior pertenecía a Tom Cruise, quien logró contener la respiración durante 6 minutos y 6 segundos en el 2011, mientras filmaba Misión: Imposible Nación Secreta.

Mabel señaló que el esfuerzo valió la pena pues independientemente del papel que consiguió, sus entrenamientos la prepararon para tener ahora una nueva fortaleza mental.

"Pasar por ese entrenamiento te da fortalece mental, que puedes llevar tu cuerpo al límite

"Te dicen: 'cuando pase tu cuerpo esa sensación de asfixia, va a obligarse tu cuerpo a aguantar un poco más' y sí es cierto.

Además, destacó que la confianza en sus coaches también fue crucial para poder realizar su papel y reveló lo complicado que fue actuar bajo el agua debido al vestuario y caracterización de su personaje.

"Debes de tener la confianza en las personas que te están cuidado. Cada uno de nosotros teníamos un cuidado y nos decían: ‘en el momento en el que te duermas debajo del agua te vamos a salvar. Vas a salir, todo va a estar bien".

"Durante las grabaciones la parte más dura era salir (del agua) con el vestuario porque te tomaba como otro minuto para salir, finalizó la mexicana.

¿Quién es Mabel Cadena?

Mabel Cadena es una actriz originaria del Estado de México pero creció en Minatitlán, Veracruz. Tiene una amplia trayectoria en cine, teatro y televisión desde su debut en 2012.

Hasta la la fecha ha participado en 25 producciones, donde sus proyectos más sobresalientes han sido:

Capadocia

El señor de los cielos

Señorita 89

Ingobernable

Monarca

El baile de los 41

Además, de haber sido dos veces nominada al premio Ariel como mejor actriz.