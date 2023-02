Madonna presume nueva foto y reta a los que la criticaron por su imagen 

El rostro de Madonna vuelve a ser el centro de atención, pues la propia cantante volvió a poner el tema en discusión y presumió su cambio tras recuperarse de una intervención quirúrgica.

De forma irónica, la reina del pop volvió a responder a las personas que criticaron su aspecto durante su aparición en los premios Grammy a pesar de haber declarado que muchas veces es difícil lidiar con esos comentarios.

A través de sus redes retó a sus seguidores a comentar qué tal se ve ahora que su cara no está hinchada después de su cirugía y posteó una fotografía: “mira qué linda me veo ahora que se me ha ido la inflamación de la cirugía”, escribió la reina del pop.

Look how cute i am now that swelling from surgery has gone down. Lol 😂 pic.twitter.com/jd8hQyi2Az — Madonna (@Madonna) February 20, 2023

Los fans continúan preocupados por su aspecto, pues consideran que se ha sometido a muchas operaciones, lo que le ha generado deformaciones. Otros más apoyan y resaltan su carrera musical por sobre su físico.

Madonna acusa que la discriminaron

La cantante presentó el show de Sam Smith y Kim Petras, quienes interpretaron su éxito Unholy durante los Grammy, pero esto pasó a segundo plano, pues los espectadores se concentraron más en la cara de Madonna.

Ella, días después, salió a defenderse y cuando explicó que le emocionaba presentar a los dos cantantes porque representan un avance social dentro de la industria de la música le decepcionó la respuesta de la gente.

La "reina del pop" dio un discurso antes de presentar el número musical de Sam Smith y Kim Petras. Foto: AFP

"En lugar de centrarse en lo que dije en mi discurso, muchas personas optaron por hablar sobre mis fotos en primer plano tomadas con una cámara de lente larga por un fotógrafo de prensa que ¡distorsionan la cara de cualquiera!", acusó la cantante.

Por ello, dijo, fue una víctima de discriminación por la edad al ser rechazada por ya no verse jóven, una práctica que también es claro ejemplo de la violencia contra las mujeres.

“Estoy atrapada en el resplandor de la discriminación por edad y la misoginia que impregna el mundo en el que vivimos. Un mundo que se niega a celebrar a las mujeres que pasan de los 45 años y siente la necesidad de castigarlas si siguen siendo fuertes, trabajadoras y aventureras", recalcó.