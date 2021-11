¡Malala Yousafzai se casa! Así fue la boda de la activista y Nobel de la Paz

Malala Yousafzai, la defensora de la educación de las niñas y Premio Nobel de la Paz que en 2012 sobrevivió a los 15 años a los disparos de un talibán en Pakistán, anunció el martes que se ha casado.

La joven de 24 años, que vive en Reino Unido, dijo que ella y su marido, al que sólo llamó Asser, se habían casado en la ciudad de Birmingham y lo celebraron en casa con sus familias.

"Hoy es un día precioso en mi vida. Asser y yo nos hemos casado para ser compañeros de por vida", escribió en Twitter

Today marks a precious day in my life.

Asser and I tied the knot to be partners for life. We celebrated a small nikkah ceremony at home in Birmingham with our families. Please send us your prayers. We are excited to walk together for the journey ahead.

📸: @malinfezehai pic.twitter.com/SNRgm3ufWP — Malala (@Malala) November 9, 2021

Malala no dio más información sobre su marido, aparte de su nombre de pila. Internautas lo identificaron como Asser Malik, director general del Centro de Alto Rendimiento de la Junta de Críquet de Pakistán. Reuters no pudo confirmarlo.

Malala es venerada en muchas partes del mundo, especialmente en los países occidentales, por su valor personal y su elocuencia en la defensa de los derechos de las niñas y las mujeres. En Pakistán, su activismo ha dividido a la opinión pública.

En julio de este año, Malala declaró a la revista British Vogue que no estaba segura de si se casaría alguna vez.

"Sigo sin entender por qué la gente tiene que casarse. Si quieres tener a una persona en tu vida, ¿por qué tienes que firmar papeles de matrimonio, por qué no puede ser simplemente un acuerdo?", se le citó en un extenso perfil.

El comentario suscitó las críticas de muchos usuarios de las redes sociales en Pakistán en su momento. (Reporte de Estelle Shirbon; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)