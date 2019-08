¡Paren todo! “Malcom, el de enmedio” regresa en película

Las plegarias fueron escuchadas y es muy probable que Malcom, el de en medio regrese… pero como película.

Fue el propio protagonista, Frankie Muniz, quien adelantó los planes sobre el regreso de Louis, Halk, Francis, Reese, Malcom, Dewey y Jamie.

“Sé que un guión está en preparación. No estoy seguro de que puedo decir o no, pero sería una película. Así que, no necesariamente una nueva temporada o episodios, quieren hacer una película”, reveló el actor en entrevista con el sitio Malcom France.

Sin embargo, a Frankie le gustaría hacer otra temporada con 10 o 12 episodios “porque permite desarrollar suficientes historias para saber qué ha pasado con todos”.

“Al final, ya veremos lo que deciden los escritores de la serie. Bryan Cranston está muy motivado, si se hace será gracias a él", agregó.

Malcom, el de en medio es una las series más populares a pesar de que concluyó en 2006, tras seis exitosas temporadas gracias a las aventuras de la familia disfuncional de los Wilkerson.

Durante su transmisión de siete temporadas fueron nominados a 35 premios Emmy, de los cuales ganaron siete, tuvieron siete nominaciones a los Golden Globes y una al Grammy.

Mientras esperamos la confirmación, te compartimos el capítulo final de la serie: