Soraya Montenegro regresa y cumple su venganza contra la 'maldita lisiada'

Soraya Montenegro viajó en el tiempo hasta nuestros días para cumplir su cruel venganza contra la "maldita lisiada" de Alicia por haberse robado el corazón y enamorar al tierno Nandito.

La villana regresó a Televisa, regresó a las pantallas chicas de todo México, al menos en un sketch donde participaron la actrices que dieron vida a estos personajes memorables, ahora convertidos en memes.

Itatí Cantoral volvió a encarnar a Montenegro y Yuliana Peniche a la frágil Alicia durante unos breves segundos en el programa Hoy, ambas actrices se divirtieron mientras fingían la épica pelea transmitida hace muchos años.

Para las nuevas generaciones que desconocen el origen del meme, 'maldita lisiada'; en 1995 los mexicanos se entretenía con las viscerales y poco creíbles actuaciones de los personajes de la telenovela María la del Barrio.

En el capítulo climático, el personaje de Itatí Cantoral suelta varias frases contundentes que después retomaron usuarios de redes sociales para aderezar sus conversaciones entre las que destacan:

"Maldita lisiada", "escuincla babosa", "te llamé con el alma", "inválida del demonio", "vieja zorra", "marginales".

A más de 20 años del fenómeno de la 'maldita lisiada', Netflix ha aprovechado la popularidad del personaje de Itatí para promocionar su serie original, Orange is the New Black en varios promocionales.

Así fue la venganza de Soraya en 2018

