¿Malgradecido? Sonido Pirata rompe el silencio sobre los $500 que le pagaba a Medio Metro

La polémica sigue luego de la separación del Pirata y Medio Metro. En esta ocasión, el fundador de Sonida Pirata detallo más del abandono del exbailarín y respondió a las declaraciones que el pequeñín hizo hace unas semanas.

Medio Metro, originario de León, cuyo nombre es José Eduardo Rodríguez, había dicho en entrevista a medios de comunicación que el Pirata le daba sólo 500 pesos, y que él necesitaba más dinero ya que tenía que ocuparse de su hermano porque estaba enfermo.

En entrevista con Yordi Rosado, el Pirata dijo que le daba coraje que Medio Metro hay dicho eso, pero admitió que sólo le tocaban 500 pesos. Justificó diciendo que cuando llamaban al Sonido Pirata él hacía un presupuesto, sin embargo, el cliente no contrataba a los bailarines, por lo que el Pirata, asegura, repartía el restante entre ellos.

“Por decirlo así, a mí me hablaba cierta persona y decía - como ves mi Pirata quiero que vengas a tocar a Puebla, cuánto me vas a cobrar- y yo le decía -mira es lo de los gastos y esto, no me queda mucho-. Luego yo hablaba con ellos (bailarines) y les decía -¿cómo ven, esta persona no los contrató, pero que les parece, de mis dos mil lo partimos en cuatro partes?-. Eso fue lo que le faltó explicar”, dijo el Pirata.

#SonidoPirata 🤩 explicó cómo se dividía el pago y que en muchas ocasiones repartía de sus ganancias 😲para #YordiEnExa

Luego arremetió contra Medio Metro y dijo “como no explico cuando le pagaban diario, él hacía sus contratos y le daban sus dos mil, tres mil diarios”.

Aclaró también que los bailarines hacen sus contratos aparte, y que ellos hacen dinero de manera independiente.

Sin embargo, dijo que extraña a su compañero:

“Yo no digo que no. A veces vemos los vídeos y andamos todos juntos. Sin embargo, yo le dije a los bailarines que no se desesperen, este año viene bien bonito”

#SonidoPirata 🤩🏴‍☠️ "Yo le dije este año viene bonito y no se desesperen" 😲además habló de lo que busca #MedioMetro 🤔😱 para #YordiEnExa

“Incluso, el último día que estuvo con nosotros, hable con todos y lles dije -ahorita ya no vayas a agarrar fecha Medio Metro, no me vayas con que tiene compromiso, este año todos juntos para hacer un buen cotorreo-”

También dijo que Medio Metro “siempre, siempre” estaba tras el dinero, pero también admitió que era por la cuestión de su hermano.

Medio Metro se hizo famoso en videos de TikTok y demás redes sociales por su curiosa vestimenta del Chavo del 8 y por sus pasos como el Paso del Maniquí, Paso del cabeceo y el famoso Paso del chavito. Es así que, en conjunto a la peculiar voz del Pirata, el sonidero se hizo famoso.