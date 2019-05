Maluma enfurece tras acusaciones de tráfico de animales y cierra su Instagram

Maluma se enfureció con sus seguidores de Instagram y envió un mensaje a todos aquellos que lo acusaron de traficar con animales, luego de haber compartido un video en el que aparecía acariciando a un cachorro de león.

Ver esta publicación en Instagram Visitando a sus amigos de @blackjaguarwhitetiger #mexico y conociendo a #Malamia ♥️ #Repost @maluma "Soy demasiado hermosa" Att: #MalaMiaBJWT 🦁

“No entiendo por qué hay gente tan estúpida que no entiende que esa no es una mascota mía. No entienden que ese animal está allí porque lo rescataron y estaría muerto si no lo hubieran hecho” dijo en el video.

"Ustedes saben que yo soy animalista, siempre lo voy a ser y nunca voy a apoyar el tráfico de animales. Dejen de estar hablando, ignorantes “continuó.

Ver esta publicación en Instagram Vosotros los que critican sin saber que historia es detrás porque no hacen sus cosas y dejen las críticas 😒porque no ganan nada😤 @maluma

En dicho video, el colombiano pidió a las personas que en lugar de criticar, apoyen a los animales que se encuentran en situaciones vulnerables.

“En vez de estar escribiendo estupideces mejor salgan a la calle y compren comida a los perros”

Al poco tiempo de compartir la grabación, el reguetonero cerró su cuenta de Instagram; ahora aparece únicamente en Facebook y Twitter, en donde su última publicación está dirigida a fans mexicanos.