Maluma habla sobre su paternidad: “quiero vivir para siempre por mis hijos”

Maluma se convirtió en papá hace cuatro meses, con el nacimiento de su primera hija, Paris. El cantante colombiano de 30 años ha creado su propia familia junto a su novia Susana Gómez, con quien empezó una relación desde el 2020.

Con la llegada de su primer bebé, Juan Luis Londoño se siente como pez en el agua, disfrutando de una faceta de su vida que lo hace pensar en el futuro y en lo que está dispuesto a hacer para cuidarlas, así lo dijo en la revista Allure, en una entrevista donde habló de su paternidad pero también de su fama de chico malo.

"Ahora, me despierto todos los días con el deseo de conquistar el mundo. Sé que tengo que hacerlo increíblemente bien para ella", afirmó Maluma.

La estrella de música urbana compartió desde las Islas Turcas y Caicos, en donde tiene una mansión donde pasa sus días en familia, que disfruta de vivir ahí y salir a la calle en sandalias para ir al mercado. Además se enfoca en entrenar y mantenerse saludable para cuidar de sus hijos.

“Aquí es donde vengo para desaparecerme. Aquí, simplemente soy Juan Luis. Me acuesto todas las noches que puedo a las 9 y me levanto a las 5:30 para ir al gimnasio porque quiero estar saludable. Quiero vivir para siempre por mis hijos. Quiero hacerla sentir orgullosa de mí”, dijo el intérprete de “Hawái”.

Maluma disfruta ser un "dirty boy"

Aunque Maluma escapa a su refugio en las islas británicas para llevar una vida más tranquila y cuidar de su bebé, no deja de lado su papel de “dirty boy” o “chico malo” que lo ha llevado a la cima de la fama, y según sus palabras es algo que necesita.

"No es un secreto que mis fanáticas aman cuando hago mi papel de 'dirty boy'. A mí me gusta y me divierto. Necesito esa chispa en mi vida", aseguró el cantante.

En su cuenta de Instagram, Maluma compartió el lunes pasado una serie de fotos en una yate donde celebró el cumpleaños de su madre, Marlli, y la nana de Paris. Entre globos y pasteles el colombiano mostró esa parte de la vida en familia que tanto disfruta junto al mar.

“Hoy celebramos el cumpleaños de mi madre en el mar, casualmente ese es su nombre “Mar” y así es su amor, INMENSO…!! Felicidades doña Marlli, la abuela de Paris. Pd: La Nani de Paris también cumplió”, compartió la celebridad con sus 64 millones de seguidores.