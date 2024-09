Mamás de Gala Montes y Karime discuten por quién debería ganar La Casa de los Famosos

La final de La Casa de Los Famosos México será este 29 de septiembre donde el Team Mar integrado por Arath de la torre, Karime, Gala Montes y Mario Bezares se disputarán el premio de cuatro millones de pesos.

Si bien los cuatro participantes se ganaron el corazón del público, los favoritos para ganar el primer lugar son Mario Bezares y Karime, aunque la mamá de Gala, Crista Montes, parece no estar del todo de acuerdo.

En redes sociales, la mamá de la actriz subió a sus historias de Instagram un comentario contra Karime Pindter, algo que a la mamá de la ex acashore no le pareció.

Gossip Karime Pindter, una favorita que impulsó la fortaleza del Team Mar en LCDFM

“Yo no quería echarme a nadie encima, pero qué está haciendo Karime, no tiene chiste, el chiste es que gane el más carismático, el que haga algo, el que resalte, ¿qué ha hecho Karime?”, dijo Crista.

El comentario no pasó desapercibido por los internautas, por lo que la mamá de Gala eliminó la publicación para horas después publicar otra historia en donde reaccionó a la polémica generada por sus palabras.

Crista Montes publicó la historia en su cuenta de Instagram. / Foto: Captura IG @sargentomatute

“Ya todo lo agarran para hacer escándalo, como que le van bajando tres rayitas, porque la verdad que flojera dan. También con lo de Angélica María, pobre, déjenla en paz. Es puro chisme. Ya uno no puede comentar nada porque se te dejan ir con todo”, expresó.

Mamá de Karime responde a Crista Montes

La polémica llegó hasta Isabel Heredia, madre Karime, quien respondió de una manera más tranquila a la publicación de Crista Montes, durante una entrevista en “Vaya Vaya”.

“Pues yo no me voy a pelear con ella. Mi hija y yo no somos de pleito, preferimos llevar la fiesta en paz. Yo mejor apoyo a mi hija, Gala me cae muy bien. Han hecho una muy bonita amistad. Gala es una hermosura de niña, yo la conocí, y prefiero no contestarle a la señora”, dijo Isabel.

#galamontes #karime ♬ sonido original - Vaya Vaya @vayavayatv Así reacciona Isabel, la mamá de Karime ante el mensaje que escribió Krista, la madre de Gala Montes #lacasadelosfamosos

“Mi hija es muy creativa, ella puso la diversión y las risas, los retos. Ella es pura armonía”, agregó la madre de Karime.

Por otro lado, Beba Montes, la hermana de Gala, también reaccionó a lo dicho por su madre y reprobó el ataque hacia Karime.

“Ella no es parte del equipo, creo que no es necesario aclararlo, pero ese no es el juego que nosotras estamos jugando”, expresó Beba.

@mantekillayhuevorevuelto #paratii #garime #lacasadelosfamosos #paratii #teammar #lacasadelosfamososmx #viraltiktok #lcdlfmexico #fyp #karimepindter ♬ sonido original - cata 🐒.

¿A qué hora es la final de La Casa de los Famosos?

Tras 10 semanas consecutivas, la final de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México será este domingo 29 de septiembre.

El reality show se transmitirá en vivo a través de la plataforma ViX+ y el canal Las Estrellas de Televisa a partir de las 20:30 horas.