¿Margot Robbie está embarazada? La actriz sorprende a sus fans con la espera de su primer bebé

Margot Robbie sorprendió a propios y extraños con una fotografía donde luce su vientre de embarazo, la actriz va acompañada de su esposo Tom Ackerley en un muelle.

La fotografía que se ha vuelto viral en redes sociales, emociona a los fans de quien le dio vida a “Barbie” , pues es una noticia que nadie se imaginaba.

En las imágenes, se ve a Margot presumiendo un embarazo de aproximadamente cuatro meses al utilizar un conjunto en color oscuro y sobrio, acompañado de un croptop blanco que deja al descubierto su “baby boom”, además luce su cabello rubio, lacio y suelto.

Margot Robbie is expecting a baby with her husband, Tom Ackerley. pic.twitter.com/CiaZ5pLxlj — 21 (@21metgala) July 7, 2024

Hasta el momento, ni Margott ni Ackerley han confirmado a ningún medio que estén en la dulce espera de su primer hijo o hija.

¿Quién es Tom Ackerley?

Margot Robbie y Tom Ackerley se casaron en 2016, se conocieron en el set de “Suite Française”, un largometraje independiente en el que Ackerley trabajaba como asistentes de dirección, de acuerdo con Variety.

Ackerley es británico y tiene una carrera dentro del mundo del entretenimiento aunque su fama es más modesta. Fue coproductor de Barbie, con la productora LuckyChap, y a los 11 años tuvo un acercamiento a las cámaras como actor secundario en Harry Potter, donde interpretó a un alumno de Slytherin, una de las cuatro casas del Colegio Hogwarts, según la revista Hola!.

Tom ha preferido trannajar detrás de los focos a diferencia de la estrella de Hollywood, por lo que también ha colaborado como asistente de dirección en en proyectos como El topo y Rush.