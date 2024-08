Mariana Echeverría pide disculpas en Hoy: ¿qué le dijeron Andrea Legarreta y Andrea Escalona?

Mariana Echeverría, la cuarta expulsada de La Casa de Los Famosos México, asistió al programa “Hoy” para ser entrevistada por Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Andrea Escalona y Tania Rincón, quienes no dudaron en recordar los comentarios negativos que hizo respecto a Arath de la Torre durante su encierro.

Echeverría derramó lágrimas en el programa matutino tras pedir disculpas por sus dichos dentro del reality show donde aseguró que nunca fue su intención lastimar y que habló sin fundamentos.

La exconcursante de La Casa de Los Famosos participó en la primera edición de “Las Estrellas Bailan en Hoy”, donde junto al actor Lambda García, ganó el primer lugar de la competencia y fue durante esa experiencia en el matutino de Televisa que, supuestamente, la conductora pudo percibir las malas actitudes de Arath de la Torre y su mala relación con las presentadoras de "Hoy".

Andrea Escalona confronta a Mariana Echeverría en Hoy

Andrea Escalona fue la única conductora de Hoy que no dudó en enfrentar a Mariana Echeverría por sus dichos contra Arath de la Torre y el equipo de "Hoy" con quienes trabaja el conductor.

“Si hay alguien que quiero, respeto, admiro y es mi amigo, es Arath de la Torre. Estuvo en la muerte de mi madre, me acompañó. Te lo digo de frente y te lo digo a la cara, te equivocaste”, expresó Escalona.

Mariana reaccionó de inmediato y ofreció disculpas por lo dicho de los conductores de Hoy, pues en una plática con Adrian Marcelo, contó que las conductoras ya no soportaban al también comediante.

“Pido disculpas porque hablé sin fundamentos, me equivoqué…doy la cara, la regué y aquí estoy. Me dan ganas de llorar porque es un reality bien complicado y no me voy a victimizar ni justificar; voy a aprender”, dijo Mariana.

En el momento, Mariana se dirigió directamente a Andrea Escalona y le pidió perdón aunque le preguntó en qué le afectaba lo dicho sobre Arath.

“Entiendo tu molestia y te pido una disculpa; no sé en qué te pueda afectar, aquí la más afectada soy yo”, agregó Echeverría.

Mientras tanto, Andrea Escalona no se quedó callada, mientras Galilea Montijo trataba de matizar la discusión.

“Me afecta en la relación, en el cariño que tengo con él, yo no me he peleado con él”, aseguró Escalona.

Durante la entrevista, Andrea Legarreta hizo un resúmen de la participación de Mariana Echeverría en La Casa de los Famosos, “tan querida y ahora tan repudiada”, dijo la conductora por el rechazo que la conductora de “Me caigo de risa” generó en el público.