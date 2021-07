Mariana Ochoa afirma que en OV7 no hay comunicación

Luego de meses de rumores sobre la situación de OV7 y la posible cancelación de la gira, Mariana Ochoa se suma a las voces de Lidia Ávila y Erika Zaba, al confirmar a través de su canal de YouTube que desde hace meses no existe comunicación en el grupo.

“Lo voy a decir abiertamente, no sé porque la mitad del grupo dejó de contestarme una llamada o un WhatsApp, por qué no me dieron una explicación, o porqué fueron con un abogado y no me invitaron. También tengo muchas preguntas, es complicado y no tengo respuestas, no hay comunicación”, explicó.

Hace unos días, Lidia Ávila confirmó que por el momento la gira se encontraba en pausa, debido a que algunos integrantes del grupo no firmaron la prórroga de un año que OCESA (empresa encargada del evento) les solicitó para mantener en pie el contrato.

Aunque en aquel momento no se mencionaron nombres, Mariana reveló que Kalimba fue uno de los que ya no estuvo de acuerdo con hacer los conciertos. “Con Kalimba me estuve hablando muchísimo, lo quiero mucho y me entiendo muy bien con él. Cuando llegó este tema de la prórroga tuvimos un montón de llamadas donde me comentó, y es entendible porque él tiene una carrera de solista, que le costaba trabajo ponerse de acuerdo con el resto”.

“Después él sí me dijo “soy libre, la verdad no quiero firmar”. Me lo dijo así tal cual, y eso siempre se agradece obviamente porque somos adultos, y hablando se entiende la gente. No volvió a contestar en el chat grupal, dijo “aquí terminó mi compromiso con OV7 y me voy con mis compromisos de solista””, agregó.

Asimismo, detalló que uno de los momentos en que se agravó la ruptura fue cuando M´Balia abandonó su chat de WhatsApp sin previo aviso, y desde entonces no ha tenido ningún tipo de comunicación con ella.

La cantante reiteró su deseo por mantener el compromiso con los fans y seguir adelante con la gira, pero dadas las circunstancias y el claro distanciamiento que existe entre ellos, es imposible tener certeza de qué sucederá en el futuro.

“Simplemente quería decirles lo que pasa desde mi punto de vista, desde lo que vivo aquí en mi casa y lo que mando desde mi celular, y si recibo respuesta o no la recibo. Estoy luchando por salir adelante, y agarrándome de los proyectos en lo que esto se resuelve”, finalizó.