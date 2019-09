¡Qué vergüenza! Martha Higareda confiesa que frente a Keanu Reeves se le ¡salió un moco!

En la vida hay momentos bochornosos que quieres olvidar y ocultar por toda la vida, pero la actriz Martha Higareda se lleva el premio al “peor oso” de la historia y más si es frente a dos de los galanes de Hollywood: Keanu Reeves y Chris Evans.

La propia protagonista de Amarte Duele confesó que cuando estaba filmando una película con Keanu Keeves pasó por la vergüenza de que se le ¡salió un moco!

Foto: Instagram Martha Higareda

Durante el programa D-Generaciones, de Unicable, relató el penoso momento cuando debía grabar una escena donde tuvo que nadar bajo el agua y salir de la alberca muy sensual.

“Cuando salgas el actor te va a voltear a ver, caminas, Keanu llega, te envuelve con una toalla y te da un beso en la boca”, comentó.

Sin embargo, las cosas no salieron como estaban en el libreto, pues empezó a notar que todos se le quedaban viendo con cara de shock.

Foto: Instagram Martha Higareda

Y fue hasta que llegó con Chris Evans, que no aguantó más y preguntó qué pasaba: “Camino y llego con Capitán América, me siento y el Capitán América le hace, já, entonces toda la mesa se me queda viendo. Ok, ¡ya! ¿Qué pasa?, les digo, y todos me dijeron: ¡tienes un moco!”.

¡Qué vergüenza!, expresó Higareda, quien tal vez se arrepentirá de haber revelado tan vergonzoso momento.