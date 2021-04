¡Un rostro y no había nadie! La experiencia paranormal de Martha Higareda en Zacatecas

La ciudad de Zacatecas, con edificios construidos con cantera rosa y rodeada de callejones. Los hoteles que se encuentran en el centro de la ciudad han respetado la estructura original de los edificios que algunos datan de la época colonial.

Martha Higareda relató una experiencia paranormal que vivió en un hotel de la capital zacatecana.

Zacatecas tiene muchísimas iglesias y muchísimos conventos, entonces fui a Zacatecas a un festival de cine y me hospedaron en un hotel precioso, pero muy muy antiguos.

Martha continúa con la narración diciendo que le emocionó la oferta que le ofrecieron los anfitriones del evento de hospedarla en el ala más antigua del hotel “yo no había pensado en nada paranormal, ni nada, yo iba pensando en el festival y que al otro día iba a salir muy temprano de Zacatecas”.

Emocionada describe que el hotel es muy bonito con cúpulas y las puertas de las habitaciones de madera muy sólida.

Cuando estaba en la cama ya intentando descansar escuchó pssch (como ruido de estática): "vi que la televisión estaba apagada y me dirigí al baño y me encontré con las llaves del lavabo abiertas, las cerré y me regresé a acostar".

De nueva cuenta volvió a escuchar el mismo ruido y se dirigió al baño y cerró las llaves con la certeza plena de que se trataba de un fantasma.

Y cuando regresaba a la cama, volvió a escuchar el ruido y las llaves del lavabo abiertas, por lo que comenzó a rezar para que el alma en pena tomara la luz.

Volvió a cerrar las llaves del lavabo y se dirigió tranquilamente a la cama, apagó la luz y volvió a intentar dormir... Cuando la experiencia paranormal de Martha apenas iba a ocurrir.

La actriz reconoce que apagar la luz fue un gravísimo error.

Con los ojos cerrados sintió que alguien la estaba viendo, cuando abrió los ojos la actriz vio a un señor que llevaba un sombrero de bombín y distinguió un bigote en su rostro… lo que le causó terror, se cubrió completamente con la sábana.

Después comenzó a sentir que cerca de sus pies la cama se hundía, como si el hombre se hubiera sentado, ella reaccionó recogiendo los pies, para luego, con profundo temor intentar encender la lámpara.

Al encender la luz se descubrió el rostro y vio que no había nadie…

Sabiendo que no iba a dormir, Martha habló a recepción y su pregunta fue ¿señorita aquí hay fantasmas?

Y la respuesta le sorprendió: la recepcionista le dijo ¿Qué vio?

Eso le dio la certeza a la joven actriz que realmente en el hotel habitaban seres de ultratumba.

Martha le dijo a la recepcionista que tenía que en tres horas tenía que viajar y que o le cambiaban de habitación o iría ahí al área de recepción para tratar de descansar en la silla al lado de ella.

Así lo hizo (llevaba una almohada y su maleta) y cuando llegó con la recepcionista le dijo: ¿quiere que le cuente? Y la respuesta de Martha fue: ¡No, no me cuentes!

La actriz se quedó platicando con la recepcionista, de otras cosas. Así transcurrió el tiempo hasta que el chofer iba a pasar por ella para llevarla al aeropuerto.

Al despedirse de la recepcionista ella le preguntó: ¿Oye, realmente que viste? A lo que Martha le contestó un señor… -Ah, ¿no sería el de la foto? Y la recepcionista le señaló una fotografía donde estaba un hombre vestido de traje llevando un sombrero tipo bombín, acompañado por varias monjas…

La actriz no cabía en la sorpresa y le contestó: ¡Es el mismo! Ante ello, la recepcionista le explicó que el lugar era un convento y que el señor tenía una hija que era monja y hacía donaciones continuamente al convento y que por esa razón se aparece con algunas monjas en el hotel.

