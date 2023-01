Matthew Perry estuvo al borde de la muerte: biografía revela el infierno que vivió durante Friends

Matthew Perry se une al boom de las autobiografías que este 2023 han estado en boca de todos y ahora el actor revela el infierno que vivió durante las 10 temporadas de Friends.

El actor, que interpretó el personaje de Chandler en la exitosa serie, se sinceró con su público y dio a conocer todo lo que sufrió a causa de su adicción al alcohol y a las drogas, que estuvieron a punto de quitarle la vida.

Incluso Lisa Kudrow mejor conocida por su personaje de Phoebe escribió en el prólogo del libro que durante la peor época del artista, siempre estaba la preocupación por parte de sus compañeros sobre si lograría sobrevivir y rehabilitarse.

"Amigos, amantes y aquello tan terrible", es el nombre de la biografía, donde Perry confiesa que fue desde los 14 años cuando probó por primera vez el alcohol y que nunca imaginó todo lo que desencadenaría en su vida.

"Me he gastado más de siete millones de dólares para intentar mantenerme sobrio. He ido a unas 6 mil reuniones de Alcohólicos Anónimos. He estado en rehabilitación 15 veces. He estado internado en un hospital psiquiátrico. He ido a terapia dos veces a la semana durante 30 años. He estado a las puertas de la muerte", relató el actor.

Además, Perry revela cómo fue que sus adicciones también provocaron sus abruptos cambios de peso.

"Durante los años que trabajé en la serie sufrí unos cambios de peso que abarcaron desde los 58 a los 102 kilos. Si prestas atención a mi aspecto de una temporada a otra puedes seguir la trayectoria de mi adicción: si gano peso, es por el alcohol; si estoy delgado, es por las pastillas. Y si llevo perilla, es porque estoy tomando muchísimas", describe.

Friends, una bendición y una maldición para Matthew Perry

Por otro lado, platica como la llegada de Friends fue un antes y después en su carrera, que pese a convertirse en una de sus mayores satisfacciones también terminó por volverse su infierno.

Lo anterior, debido a la presión que con el éxito de la serie se desencadenó en él al querer seguir conquistando a su público, que en ocasiones ya ni siquiera se reía de su interpretación de Chandler.

"Cuando el público que asistía a los rodajes en directo no se reía, me quería morir. Y aquello no era sano. Ya lo sé. Pero si decía una frase y no se reían, me ponía a sudar y me daban convulsiones. Si no lograba arrancar las carcajadas que esperaba, me volvía loco. Y me sentí así todas y cada una de las noches", confesó el actor.

La serie también fue un parteaguas en sus relaciones amorosas fallidas pues Perry terminó enamorado de Jennifer Aniston a la que incluso le pidió que salieran, pero la actriz se negó pues nunca lo vio como algo más que un compañero de trabajo.

Sin embargo, en algún momento el programa le dio la oportunidad de salir con una de las artistas más cotizadas de Hollywood en los 90: Julia Roberts.

Perry señala que Julia Roberts accedió a tener un cameo para la segunda temporada, justo después del éxito de su películas "Pretty Woman" y "El juego de Hollywood".

Ella se encargó de poner como condición que tenía su participación en la serie tenía que ser en una trama con él, que los llevó a interactuar afuera de la pantalla luego de un intercambio de mensajes un primer encuentro y finalmente.









