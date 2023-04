Ricardo O'Farrill no es un santo: Mau Nieto da su versión después de señalamientos del standupero

El mundo del stand up mexicano se vio envuelto en una polémica que involucró amenazas, infidelidades, abuso, drogas y alcohol, luego que Ricardo O'Farrill publicara, la semana pasada, en sus redes sociales, un video en donde señaló a Mauricio Nieto, Sofia Niño de Rivera y Daniel Sosa de distintas agresiones.

El problema entre los comediantes surgió a partir de la boda de Mauricio Nieto, de la que Ricardo O'Farrill fue sacado, según otros invitados, por su comportamiento errático.

Hasta el momento muy pocos de los standuperos mencionados por Richie O'Farrill han hecho pública su opinión sobre los señalamientos de los que fueron protagonistas, pero quien sí se ha tomado un momento para dar su versión de los hechos es Mau Nieto.

En su cuenta de Instagram escribió un largo mensaje, que según él, sus amigos le habían recomendado no hacer para no continuar con la polémica, sin embargo, quiso dar su postura y defenderse por las reacciones negativas que ha recibido.

"Contrario a lo que me ha dicho todo el mundo, ahora no me voy a defender. Voy a hablar de mi punto, porque ya estoy hasta la madre de insultos a mí y a mi esposa. Richie fue invitado a la boda como todos los demás. Con todo el corazón, y ganas de vivir un gran momento. Llegó en un estado muy inconveniente, deplorable, no soy un experto, ni voy a afirmar que venía drogado, pero llegó muy agresivo y distinto al Richie que invitamos", explicó el standupero.

Mauricio Nieto dijo que quien se comportó de forma agresiva fue O'Farrill por lo que fue sacado de su boda y después de ello intercambiaron mensajes de audio que por respeto no haría públicos.

"Le aventó un porro prendido en la cara a Daniel Sosa, empezó a ofender a gente, lo sacaron y al día siguiente llegó súper agresivo con personas armadas que contrató esa mañana, quiso entrar a la torna, empujó y lastimó a Samantha mi Wedding Planner, ofendió a mi esposa por mensajes, me amenazó. Tengo un audio de 4:08 min que por respeto a él y su familia no voy a subir. Yo seguía pedo de la tremenda boda que fue, y le contesté. A mi esposa no se le insulta y no se le amenaza. Y a mí no me importa lo que dijo, sino cómo lo dijo. No es un santo", manifestó Mauricio.

Mau Nieto aseguró que Ricardo O'Farrill se encuentra inestable y por ello no revelaría las conversaciones que mantuvieron en privado, además, añadió que él le ofreció su ayuda aunque Richie la rechazó.

"Yo no voy a hacer públicos sus mensajes, pero está enfermo y le ofrecí mi ayuda. No quizo. Aquí estaré cuando salga de donde sea que esté. Como siempre. Aquí estaré cuando hable mierda de todo. Le ofrezco y le ofreceré mi mano siempre. Y aquí estaré. Solo espero que mejore", finalizó Nieto.