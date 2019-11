¿Mau Mancera sale de Hoy por culpa de la Legarreta? Aquí te contamos

A poco más de año y medios de haberse incorporado como conductor del programa Hoy, Mauricio Mancera anunció que dejará de formar parte del equipo que diariamente aparece al aire en punto de las 9 de la mañana a través del Canal de las Estrellas.

Su salida se da días después de una pesada conversación que sostuvieron Mauricio Mancera y la conductora estrella Andrea Legarreta, por su estatura y que quedó grabado en el detrás de cámara del programa, el cual se compartió en la propia cuenta de Hoy en Youtube el pasado 7 de noviembre.

"Yo te voy a decir una cosa, cuando el señor salga del programa por favor no me echen la culpa", comentó Andrea Legarreta

Aquí el polémico video:

No obstante, el conductor que hace mancuerna con Andrea Legarreta, Galilea Montijo y Raúl Araiza, informó vía twitter que saldrá del programa y pidió no responsabilizar a la esposa de Erik Rubín.

"Si me voy de Hoy, pero mi Andrea Legarreta no tiene nada que ver! No empiecen a echarle la culpa a nadie de una decisión personal", escribió el ex conductor de TV Azteca.

Mancera llegó a Hoy el lunes 12 de Marzo de este año y lo hizo con bombo y platillo de la mano de Fernando del Solar, quien casi de inmediato salió del programa. En aquella emisión, ambos conductores llegaron en helicóptero y fueron recibidos por Natalia Téllez, quien también abandonó el matutino este año.

Tras su paso por Venga la Alegría, la emisión que compite con Hoy, Mauricio Mancera fue elegido por la productora Magda Rodríguez para reforzar el programa de Televisa.