Maya Hawke acepta que ser una “nepo baby” le ha traído beneficios

Maya Hawke es una actriz estadounidense que poco a poco va dando pasos para crear su camino dentro del mundo del entretenimiento.

Su madre, Uma Thurman y su padre, Ethan Hawke, son estrellas de Hollywood que sin duda han influenciado en la fama que la joven tiene a sus 25 años.

Su talento como cantante y actriz no son el único ingrediente para su éxito, sino también el tener ciertas ventajas por ser la hija de celebridades consolidadas dentro del mundo cinematógrafico.

Maya Hawe acepta ser beneficia por ser una “nepo baby”

Maya Hawke aceptó en una entrevista para The Sunday Times, que no tiene ningún inconveniente con ser una “nepo baby”, el término que se utiliza para nombrar a los hijos de artistas que obtienen más papeles en producciones gracias a sus apellidos.

La artista dijo sentirse cómoda con ese privilegio y no le causa ningún complejo incluso su parecido con su Uma Thurman.

"Merecer es una palabra complicada. Hay tantas personas que merecen tener este tipo de vida y que no la tienen, pero creo que me siento cómoda con no merecerlo y hacerlo de todos modos. Y sé que no hacerlo no ayudaría a nadie”, expresó para el medio estadounidense.

La intérprete de “Chaos Angel” también aseguró que entendía que ser “nepo baby”puede generar críticas, pero se siente bien de estar en un lugar afortunado y de su relación con sus famosos padres.

“Está bien que se burlen de ti cuando estás en un aire enrarecido. Es un lugar afortunado para estar. Mis relaciones con mis padres son realmente honestas y positivas, y eso reemplaza cualquier cosa que alguien pueda decir al respecto”, añadió Hawke.

Maya aceptó también que el nepotismo la ayudó con su papel en “Érase una vez en Hollywood", dirigida por Quentin Tarantino, dónde interpretó a Flower Child.

"Se burlaron muchísimo de mí cuando dije, en la alfombra roja, que había hecho una audición. Nunca quise dar a entender que no obtuve el papel por razones nepotistas; creo que lo hice totalmente", aseguró la actriz.

¿Quiénes son otros nepo babys en la farándula?

Otros nombres que forman parte de esta nueva ola de rostros con conexiones bien establecidas en la industria son: Willow y Jaden Smith, Dakota Johnson, Zoe Kravitz, Lourdes León y Lily-Rose Depp, e incluso actores con una gran carrera como Leonardo Di Caprio o Jamie Lee Curtis.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram Jamie Lee Curtis descalificó el término “nepo baby” que, según ella, nació para minimizar, denigrar y herir.





"No hay un sólo día en mi carrera profesional en el que no se me haya recordado que soy hija de estrellas de cine", sostuvo Curtis.

En el mismo sentido la actriz resaltó la facilidad con la que se asume que una persona cercana a otra que destaca con su arte dentro de una industria no tiene talento por sí misma.