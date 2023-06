Me arrepentí de lanzarlo al día siguiente: Bad Bunny recuerda incidente con el celular de una fan

Fue a inicios de 2022, que trascendió en redes sociales un video donde se observa al reguetonero Bad Bunny aventar el celular de una fan que pretendía tomarse una foto con él mientras caminaba por las calles de República Dominicana.

El acto fue sumanente criticado, por lo que incluso el cantante respondió al día siguiente a los comentarios desde sus redes sociales donde indicó que "los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo".

El "Conejo malo", recibió comentarios de todo tipo en el tuit que al poco tiempo fue eliminado, pues algunos argumentaban que por ser una figura pública, debió tomar la situación con más calma. Por otra parte, hubo fans que justificaron la acción del puertorriqueño.

Desde aquel día, Bad Bunny no había tocado el tema, pero en una entrevista para la revista musical Rolling Stones, explicó la manera en la que toda la situación fue mal interpretada.

El cantante de 29 años dijo que la acción de la chica, al querer tomarse una selfie mientras él caminaba, fue como si invadiera su espacio personal y que pese a ello, se arrepintió al día siguiente por haberlo hecho.

"Esa persona se me metió en el mismo medio, se me recostó encima, así como que con el cuerpo (...) ese celular existe, ese celular no se rompió, me molesta que es algo que nunca han dicho, yo no lo tiré para el agua. Lo tiré para un arbusto", detalló.

Por último, mencionó que la chica debería subir el video donde se comprueba que el celular no cayó al mar, si no en un arbusto.