Me golpearon, me abrieron la cabeza: asaltan casa de Juan Osorio

Lo que parecía una noche como cualquiera para el productor Juan Osorio, terminó en un trágico y lamentable suceso, ya que mientras el descansaba, cuatro sujetos armados entraron a su casa a robar.

En una entrevista con una revista de espectáculos, la hija del productor narró que Juan se encontraba descansando en su recámara cuando un grupo de delincuentes armados entraron, lo amagaron y golpearon para posteriormente amarrarlo de pies y manos.

Tras el asalto, el productor pidió apoyo vía celular, y fue así como se logró pedir el auxilio de la policía.

En redes sociales se difundió una entrevista en la que el propio Juan Osorio describe lo acontecido.

Penetraron a mi casa asaltantes ... me golpearon, me abrieron la cabeza, me golpearon todo el cuerpo

Ya se inició una investigación al respecto.

Televisa manifiesta su apoyo y solidaridad a su amigo y colaborador Juan Osorio, por el lamentable ataque a su persona y propiedades, el día de ayer.

Ojalá las autoridades mejoren seguridad en la CDMX. Cada vez más común escuchar este tipo de tristes narrativas. — Televisa Prensa (@Televisa_Prensa) 15 de julio de 2019 Con extrema violencia el productor Juan Osorio @osoriojua fue golpeado y su domicilio saqueado la tarde de este domingo.. Aún con una fuerte herida en la cabeza acudió al MInisterio Público a levantar la denuncia correspondiente..... pic.twitter.com/VvjjmmYsA3 — Miguel Angel Garcia (@Miky1975_) 15 de julio de 2019

Con información de El Sol de Cuernavaca