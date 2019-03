Me han ofrecido dinero para que me suicide: Frida Sofía

A través de su cuenta de Instagram, Frida Sofía, hija de la cantante Alejandra Guzmán dio a conocer que es víctima de bullying en redes sociales y que diariamente recibe de 100 a 200 mensajes en donde incluso le han pedido que se suicide.

La verdad es que me da pena y tristeza pero ya estallé

La joven aseguró que estas ofensas ha tenido que vivirlas desde hace tiempo atrás, sin embargo, destacó que a pesar de que la lastimen y hagan llorar, “nunca me van a tumbar, nunca”.

Foto: Captura Instagram

Frida Sofia también compartió una imagen en donde se observa una conversación en la que le dicen que les “da asco” y que además mencionan que la hija de Guzmán inició una guerra, “así que ahora te aguantas”.

Foto: Captura Instagram

Confesó que le han ofrecido dinero para quitarse la vida “dicen que mi mamá no me quiere, que mi papá me abandonó, que no sirvo para nada, que soy una drogadicta…”

Foto: Captura Instagram

Finalmente, la joven escribió que si se decidió a hacer pública esta situación es para que las personas que “pasan por bullying” sean fuertes, “nunca dejes que te hagan sentir menos, acuérdate de tu valor”.