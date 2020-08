"Me pegó en varios órganos", Ricardo Casares revela secuelas que le dejó el Covid-19

Ricardo Casares, conductor de Venga la Alegría, señaló que el Covid-19 le "pegó fuerte", sin embargo, dijo que a pesar de ello se siente muy afortunado de que ya se está recuperando.

"(…) Contarles que pues me pegó fuerte, me dio neumonía, me pegó en varios órganos, a pesar de eso sé que soy muy afortunado, sé que hay 60 mil familias que no pueden contar la misma historia, pero recuperándonos poco a poquito, muy lento", dijo Casares en entrevista con Flor Rubio en el programa.

El conductor también indicó que el Covid-19 afectó sus cuerdas vocales y debido a que aún no se recupera sigue utilizando el oxígeno durante siete horas al día.

"Sigo con neumonía, digamos la última parte de la neumonía, tengo que seguir con oxígeno siete horas al día, tomo mucho antiinflamatorio, tengo que tener mucho cuidado con los antiinflamatorios porque bajan las defensas. Traigo una cosa para poder hablar, me afectó las cuerdas (...) Entonces hay que seguir con el oxígeno, esperar a que se vaya la neumonía", dijo.

Casares llamó a los mexicanos a que sigan las medidas sanitarias por el Covid-19 como respetar la sana distancia y utilizar cubrebocas.

"Ahora hay que tener un poco más de concentración, no tocarnos la cara, la sana distancia. Hay mucha gente que me tocaba escuchar decir 'es que me cuesta trabajo respirar con la máquina', creanme que cuesta más trabajo respirar con neumonía, creanme que cuesta respirar con el tanque, está fuerte", dijo.

Cabe resaltar que el primer reporte de contagio en el programa de Venga la Alegría comenzó con Patricio Borghetti, posteriormente "El Capi" Pérez se confinó en su domicilio tras dar positivo a la prueba, a la lista se sumó la conductora Flor Rubio, Kristal Silva y Brandon Peniche.