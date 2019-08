"Me quitaste lo que más quería", ex de Frida Sofía le reclama aborto

México.- Christian Estrada, ex pareja sentimental de Frida Sofía, explota luego de que ella confesara ante las cámaras del conocido programa “Ventaneando”, haberse realizado un aborto al enterarse de que estaba embarazada de cinco semanas.

Tras esta confesión el joven conocido por ser “amigo” de la cantante Alejandra Guzmán, escribió un mensaje dirigido a Frida Sofía a través de su cuenta personas de Instagram, donde le reprocha ver abortado.

No he sido completamente honesta en cuánto a todo lo que ha pasado, con el distanciamiento de mi mamá y las razones por las cuales hay una ruptura muy fuerte. Si tuve un aborto y es lo que más me ha dolido en toda la vida

Frida Sofía

“Si toda mujer tuviera el vientre de cristal, vería el milagro que lleva dentro y NO ABORTARÍA. Un bebé no sabe de errores, pero tiene derecho de vivir. Me quitaste lo que más quería, Frida Sofía”, escribió Christian Estrada para quejarse de la situación.

Pero cabe mencionar que el ex de Frida Sofía no es la primera vez que habla sobre el aborto de la artista, ya que hace unos meses él fue quien reveló que su ex había estado embarazada, durante una entrevista para el programa “Un nuevo día”.

Ver esta publicación en Instagram Después de que #fridasofia hablara abiertamente sobre que tuvo un aborto ... es su ex #christianestrada que le manda a decir esto: “me quitaste lo que más quería Frida Sofía “ Una publicación compartida de chicapicosa..... (@chicapicosa) el 15 Ago, 2019 a las 1:03 PDT

Te puede interesar: Boaventura se inicia como compositor

“Frida estuvo embarazada. ella me lo dijo, yo estaba de vacaciones, pero en ese entonces Frida y yo ya no estábamos juntos”

Hasta el momento Frida Sofía no le ha contestado a Christian.

xGsS7a6EDWs

Lee también de El Sol de Sinaloa ▼