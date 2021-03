"Me sentía un animal acorralado", Yuridia confiesa haber sufrido abuso sexual

Yuridia denunció el abuso sexual que vivió cuando tenía cinco años de edad, por parte del hermano de una amiga que la acorraló en una habitación y la forzó a observar cómo se tocaba los genitales.

La cantante explicó que los hechos se dieron un día que se encontraba en la habitación de su vecina jugando a las muñecas, cuando de pronto se quedó sola, y su agresor (que en aquel entonces tenía 18 años) ingresó al cuarto, se bajó los pantalones y comenzó a tocarse de forma explícita.

“En ese momento recuerdo haber sentido mi corazón a punto de explotar de lo rápido que latía, no sabía qué significaba eso pero entendía que no era bueno, me metí en la cama de abajo en la litera de mi amiga porque él estaba bloqueando la puerta, yo me sentía un animal acorralado, cuando están a punto de matarlo”, se lee en parte de su relato.

La ex académica agregó que después de unos momentos el joven se cansó y abandonó el lugar, dándole la oportunidad de escapar. Asimismo, lamentó que esa fue una de las muchas agresiones que ha sufrido a lo largo de su vida, las cuales dejó pasar porque pensaba que las merecía.

Finalmente, reconoció la labor de aquellas mujeres que se han manifestado en busca de justicia, e hizo un llamado a todas sus lectoras a reconocer sus derechos.

“Quizás esta historia esté de más o puede ser que no, pero tenía que decir, que agradezco a las mujeres que han salido a la calle a luchar por lo que nos pertenece: la seguridad de saber que nada malo nos tiene que pasar solo porque somos mujeres”, concluyó.

