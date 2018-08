Mel B, ex Spice Girl, confiesa ser adicta al sexo y alcohol; ingresará a rehabilitación

La cantante Mel B aseguró que estos meses han sido difíciles pues se ha agravado su adicción al sexo y al alcohol por lo que está decidida a ingresar a rehabilitación.





En entrevista para The Sun, Mel B aseguró que luego de trabajar en su libro "Brutally Honest", lo que ha provocado romper con su estabilidad emocional pues en el habla sobre su amargo divorcio del productor Stephen Belafonte.

I’m so excited to finally be able to show you the cover for my new book “Brutally Honest” it’s out in in November,yipppeeee!! Have you pre-ordered it yet? Una publicación compartida de Mel B (@officialmelb) el 23 Ago, 2018 a las 11:30 PDT

La juez de America's Got Talent remarcó que han sido seis meses difíciles "ha sido increíblemente traumático revivir una relación emocionalmente abusiva".

Además aseguró que debido a esto pudo darse cuenta de su adicción al alcohol y al sexo que incluso la han llevado a acostarse con "hasta tres hombres en un día".

Estoy siendo muy honesta acerca de beber para adormecer mi dolor, pero esa es solo una forma en que mucha gente enmascara lo que realmente está sucediendo.

Are you ready for @agt tonight? Una publicación compartida de Mel B (@officialmelb) el 21 Ago, 2018 a las 5:00 PDT

De esta manera la exitosa cantante confirmó que "he tomado la decisión de ingresar a un programa de terapia adecuado en las próximas semanas en Reino Unido".

Mel B concluyó que decidió hablar de su problema porque sabe que "mucha gente sufre por esto".

Lee más:

Gossip El cantante Robbie Williams cree tener el síndrome de Asperger

OMG! ¿Demi Lovato abandona su rehabilitación contra las drogas?

Celebridades Cuando los famosos y las drogas se vuelven uno mismo