La reacción de Silvia Mariscal ante la lluvia de memes por “Doña Refugio” en la telenovela Teresa

Silvia Mariscal, la actriz que da vida al personaje de “Doña Refugio” en la telenovela “Teresa”, reaccionó en su cuenta de Instagram ante la lluvia de memes en las redes sociales que ha generado dicho papel.

Los internautas revivieron varias escenas de la historia protagonizada por Angelique Boyer, las cuales convirtieron en decenas de memes donde “Doña Refugio” se indigna por las ganas de superarse de su hija.

Los internautas han usado todo tipo de sobrenombres para burlarse del personaje de “Doña Refugio”, desde “Doña Repollo”, “Doña Refuño”, “Doña Repudio” y “Doña Refokiu”, lo que ha generado miles de reacciones en Facebook y X, donde las bromas se viralizaron.

Actriz Silvia Mariscal pide que sigan haciendo memes de Doña Refugio

La actriz Silvia Mariscal, a través de la cuenta @silviamariscaltv, publicó una serie de historias y fotografías en donde pide a la gente que siguan haciendo memes de su personaje, pues eso le ayuda a ganar dinero.

"Sigan viendo 'Teresa', a mí me siguen llegando regalías y hasta tengo para mantenerlos a todos", se lee en una imagen que acompaña un fajos de dólares.

"Mientras vean Teresa seguiré facturando" y "Para todas esas personas que están haciendo memes sobre mí. Yo estoy facturando con las regalías de mi imagen por sus memes", publicó la primera actriz.

Doña Refugio cuando encuentra galletas en la lata en vez de hilos y agujas 🧵 🪡 pic.twitter.com/6HnV32betB — 🐈‍⬛ (@kelpikelpo) July 16, 2024 Ya me volví adicto a los memes de doña Refugio de Teresa 😂😂 pic.twitter.com/CqqimTvBvG — Alvaro RV (@TheAlvaroRv) July 20, 2024 Jajajajajaja como me dan risa los memes de #teresa y #doñarefugio pic.twitter.com/Uv7ekdKPm2 — Anacaren Gtz (@anacarengtz) July 15, 2024

Algunos usuarios de redes sociales han relacionado las palabras de Mariscal con cierta molestia, por lo que han señalado que los memes no están dirigidos a la actriz y su capacidad actoral, sino al personaje de “Doña Refugio” al que critican por ser extremadamente conformista.

“Al parecer no es tan buena actriz que se lo tomó muy personal, mal ahí”, "Yo no me atacaría, al final del día los memes van dirigidos para el personaje que ella interpretó, no directamente para su persona” y "Debe estar contenta por que su actuación fue sorprendente y creíble lo que a muchas novelas de hoy en día les falta", fueron algunas de las reacciones.