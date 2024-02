De Peso Pluma a Taylor Swift: los memes que dejó la entrega de Premios Grammy 2024

La edición 66 de la entrega de Premios Grammy 2024 dejó varios momentos emotivos, como la reaparición de Céline Dion tras varios años de ausencia en los escenarios, y la interpretación de Billie Eilish con su tema "What Was I made For?".

Sin embargo, las personas que vieron el evento a través de su pantalla también vivieron algunos momentos a los que les crearon

Memes de los Premios Grammy 2024

La swifties decidieron reírse de si mismas al recibir la noticia de que Taylor estrenaría un nuevo álbum y no sería su propia versión de Reputation.

Quienes también se vieron afectados porque no ganó su artista favorita fueron los fans de Lana del Rey, que no desaprovecharon cada oportunidad que tuvieron para destacar que creyeron este sería el año bueno para que la cantante estadounidense se llevara un galardón.

LANA DEL REY NO GANÓ SOTY, SOLO LE QUEDA UNA CATEGORÍA#Grammys #GRAMMYs2024 pic.twitter.com/8OyaJzZoUw — ᶻ 𝗓 𐰁 (@Gabodelgay) February 5, 2024

Un momento que la audiencia tampoco dejó pasar fue la presencia del cantante de corridos Peso Pluma, que no destacó precisamente por un emotivo mensaje sino por cómo lucieron sus dientes.

De hecho, mientras a novia Nicki Nicole le llovieron halagos, a él le llovieron críticas.

Otro tema del que aportaron mucho material en redes sociales fue el protagonizado por Céline Dion y Taylor Swift, cuando resaltaron que la intérprete de "Love Story" ingnoró a Dion cuando le entregó su premio al Álbum del año.