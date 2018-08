Mia Khalifa explota contra el porno; "no lo haría aunque muriera de hambre"

La ex actriz porno, ahora convertida en una influencer de Instagram, explotó contra la industria del cine para adultos al ser contactada por un alto ejecutivo con quien trabajó en el pasado.

Mia hizo pública, mediante una captura de pantalla, la conversación que sostuvo con el líder de una prominente compañía de porno, con quien estuvo asociada hace 4 años.

En el chat, el empresario le pregunta a Mia si seguía en Los Ángeles, ella pregunta por qué, el motivo es para saber si le interesaría en hacer una transmisión pues de por medio habría una paga "genial", ella responde enfática que prefiere morir de hambre y que no lo volvería a hacer.

Déjame tomarlo abundantemente claro: Podría estar muriendo de hambre en la calle, viviendo detrás del basurero de un Starbucks y aún así diría que no a la oferta. No me vuelvas a escribir nunca Mia Kahlifa





This text came in today from the head of a prominent porn company that I was associated with 4 years ago for a couple months. They have time and time again re-released “remixes” or “compilations” with my name attached to try and claw their way into a semblance of relevancy, when all they’ve been doing is hindering my efforts of moving on. This is how deluded these disgusting people are: I’ve gone on record countless times across a number of outlets solidifying my regret, shame, and disdain for anything related to this industry and they still think that “great money 😀” is the important thing, or enough to make me re-consider. There is nothing to reconsider. A mistake I made when I was 21 almost RUINED my life and I have fortunately been able to pick up the pieces and move forward. I don’t make the same mistakes twice. To any and all future requests like this: how about you ask your daughter instead. I’m sure the money would be great for her 😀 Una publicación compartida de Mia K. (@miakhalifa) el 14 Ago, 2018 a las 10:42 PDT

Khalifa supo que ese acoso no debía quedar en el anonimato y utilizó Instagram para potenciar su mensaje y dejar en claro que no volvería a la industria.

En el mensaje que acompañó a su post, reveló que el porno fue "un error que cometí cuando tenía 21 años, casi arruinó mi vida y he sido afortunada en recoger las piezas y seguir adelante. No cometeré los mismos errores dos veces".

Finalmente, la celebridad libanesa advirtió a quien quisiera contactarla de nuevo, que le ofreciera la oferta a su propia hija pues "el dinero sería genial para ella".

