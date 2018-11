Michelle Vieth romperá el silencio sobre la difusión de su pack hace 14 años

Hace 14 años, Michelle Vieth fue víctima de una pornovenganza por parte de su ex-pareja Héctor Soberón quien se encargó de filtrar videos íntimos de la actriz, cuando se fueron de luna de miel. Tras el incidente, Vieth estuvo bajo el ojo público bastante tiempo.

En una conferencia de prensa que ofreció, la actriz puntualizó que hablará de la situación porque está a punto de abrir un canal de Youtube, en el que hablará de consejos para madres y tips de familia. La actriz dijo que su pasado no la define como mujer.

Ver esta publicación en Instagram ⭐️ ✨🙏🏻✨... ¡GRACIAS! 💋🍒...⭐️ Wapos todos ustedes @programahoy @magdaproducer @benitosantosoficial #BenditoSantos @vicoguadarrama @aleamayamakeup @televisatelevisionmx @televisa ...... #Repost @programahoy with @get_repost ・・・ Nuestra guapa #EstrellaDeHoy @viethmichelle 😍 Una publicación compartida de Michelle Vieth (@viethmichelle) el 24 Oct, 2018 a las 1:21 PDT

Mi pasado no me define, mi dignidad como mujer no está ahí, por eso a partir de ahora estoy en otra etapa de mi vida. explicó.

También fue clara al decir que sería la última vez que hablaría sobre el tema, porque no puede explicar uno a uno como se dieron los hechos de aquel lejano 2005.

Cuando se dio a conocer el escándalo sexual también se reveló que Héctor Soberón que al mismo tiempo de estar con Michelle mantenía una relación con la actriz, Grettel Valdéz y se dijo que este había hecho que ella abortara un bebé.

Foto: Captura de video